Украинцы могут самостоятельно увеличить размер своей пенсии: что для этого нужно

Украинцы могут самостоятельно увеличить свою будущую пенсию, работая официально и контролируя уплату единого социального взноса. Чем больше взнос и длительный стаж работы, тем выше будут пенсионные выплаты.

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Об этом пишет Министерство социальной политики. Официальная работа означает, что работодатель регулярно платит налоги и социальные взносы за своего работника.

Одним из ключевых вкладов является ЕСВ (единый социальный взнос), который направляется в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Согласно данным отчета ПФУ за девять месяцев 2024 года, более 57 тысяч рабочих мест вышли из тени, что обеспечило дополнительные 97 миллионов гривен взносов в бюджет Пенсионного фонда.

Эти средства обеспечивают выплаты как нынешним пенсионерам, так и будущим, включая только начинающих трудовую деятельность. Размер вашей пенсии зависит от:

стажа работы: каждый год официальной занятости добавляет к общему трудовому стажу, учитываемому при расчете пенсии;

каждый год официальной занятости добавляет к общему трудовому стажу, учитываемому при расчете пенсии; размера взносов: чем больше ваша заработная плата (а соответственно и уплаченный ЕСВ), тем больше накапливается для вашей будущей пенсии.

Неофициальная занятость лишает работников многих прав и социальных гарантий. В частности:

отсутствие стажа: время, проведенное на неофициальной работе, не засчитывается в трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии;

время, проведенное на неофициальной работе, не засчитывается в трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии; минимальные выплаты: если стажа недостаточно, человек рискует остаться только с социальной помощью, которая значительно меньше минимальной пенсии;

если стажа недостаточно, человек рискует остаться только с социальной помощью, которая значительно меньше минимальной пенсии; отсутствие защиты: неофициальные работники не имеют права на оплату больничных, декретных или отпусков.

Каждый работник, за которого платится ЕСВ, получает "пенсионные баллы", влияющие на размер будущей пенсии. Чем больше таких баллов накоплено, тем выше будет пенсия. Например:

если работник с заработной платой на уровне средней ежемесячно платит взносы, он может рассчитывать на пенсию, превышающую минимальную;

в случае отсутствия вкладов человек получит только социальную помощь, которая значительно меньше и не обеспечивает достойного уровня жизни.

Кроме пенсионных гарантий, официальная занятость обеспечивает:

защита трудовых прав (отпуска, больничные);

возможность получения кредитов и социальных выплат;

участие в государственных программах поддержки.

Украинцы должны понимать, что их будущее напрямую зависит от выбора. Важно работать официально, контролировать уплату ЕСВ и не допускать "теневых" договоренностей с работодателем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025-м запустят пенсионную реформу, в результате которой может произойти сокращение многочисленных специальных пенсионных прав, а также будут усилены механизмы поддержки уязвимых групп, включающей консолидацию различных программ социальной помощи.

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