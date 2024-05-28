Дело "кума Путина" в Швейцарии: суд принял важное решение

Суд в Швейцарии отклонил ходатайство с требованием прекратить процесс в отношении бывших сотрудников местного филиала "Газпромбанка". Их обвиняют в деловых отношениях с российским виолончелистом Сергеем Ролдугиным, который по слухам является крестным отцом дочери Владимира Путина и его другом детства.

Как сообщает Swissinfo, экс-главу, двух бывших членов правления и менеджера по работе с клиентами Gazprombank Schweiz GPBS обвинили в отсутствии "должной осмотрительности" при проведении финансовых операций с участием "политически значимых персон". Таким образом они нарушили свои прямые должностные обязанности в сфере надлежащего соблюдения норм комплаенса.

В частности, в 2014-2016 годах они зарегистрировали Ролдугина бенефициарным владельцем счетов двух компаний, расположенных в Панаме и на Кипре, через которые прошли миллионы швейцарских франков. При этом, как считает гособвинение, в банке знали либо подозревали, что настоящим бенефициаром активов был Путин.

В 2022 году Gazprombank Switzerland объявил о сворачивании своей деятельности, а в 2023-м в отношении сотрудников банка началось судебное разбирательство. Позже окружной суд Цюриха приговорил обвиняемых к 7 месяцам тюрьмы условно, но они подали апелляцию.

Их адвокаты потребовали прекратить судебный процесс, раскритиковав обвинительное заключение – якобы в нем недостаточно раскрыто, в чем именно обвиняются подсудимые. Суд отклонил ходатайство, постановив, что обвинительное заключение соответствует требованиям закона.

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