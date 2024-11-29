Дело бывшего министра обороны Украины о хищении 24 млн долларов передали в суд: детали

В суд направлено дело в отношении бывшего министра обороны Украины – о хищении 23,9 млн долларов "Укрспецэкспорта". Речь идет о Дмитрии Саламатине, который уже был обвинен в госизмене и с 2014 года скрывается от правоохранителей в России.

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О направлении дела в суд сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Отмечается: в обвинительном акте речь идет о "двух бывших руководителях ГП "Укрспецэкспорт". Одним из них является Саламатин.

Как объяснили в САП, в рамках досудебного расследования установлено, что указанные лица организовали безосновательное составление документов о якобы содействии в осуществлении экспорта вооружения и военной техники в Республику Казахстан компании, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.

Основанием для перечисления вознаграждения агенту стало его содействие в привлечении иностранного заказчика и заключении с ним внешнеэкономического соглашения на поставку продукции специального назначения производства одного из отечественных предприятий.

На самом деле все договоренности о заключении соглашения и дальнейшие контакты по поводу выполнения его условий осуществлялись непосредственно между украинской стороной и заказчиком, без привлечения каких-либо третьих лиц.

Как следствие, "агенту" незаконно перечислили более 23,9 млн долларов.

"Преступную схему начал и реализовывал в период 2010-2012 годов руководитель "Укрспецэкспорта", впоследствии занимавший должности генерального директора ГК "Укроборонпром", министра обороны Украины и советника президента Украины. После того как на должность руководителя компании "Укрспецэкспорт" было назначено его доверенное лицо, он поручил ему продолжать подписывать документы для оплаты мнимых агентских услуг. На сегодняшний день оба подозреваемых находятся за пределами Украины и объявлены в международный розыск", – говорится в сообщении.

Отметим, прямо имя Саламатина в сообщении не указано. Однако речь идет о человеке, который руководил "Укрспецэкспортом" в 2011-2012 годах – а это именно Саламатин. Также при Викторе Януковиче он был министром обороны и советником президента.

Напомним, Дмитрий Саламатин переехал из России в Украину в 1999 году, а гражданство получил в 2004-м. Уже в 2006 году он стал депутатом Верховной Рады от Партии регионов, а в 2010-м Янукович назначил его главой "Укрспецэкспорта" (с 2011 года – "Укроборонпром", а с 2023-го – "Украинская оборонная промышленность").

С 7 февраля по 24 декабря 2012 года Саламатин был министром обороны, а 25 декабря 2012 года был назначен советником Януковича. Саламатин сбежал в Россию в 2013 году.

Как сообщал OBOZ.UA, НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) расследует уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения начальника управления Киевской областной прокуратуры Александра Гуцуляка. По имеющимся данным, он поселился в коттеджном городке "Витаград" в Ходосовке под Киевом, где стоимость жилья стартует от 20 млн грн.

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