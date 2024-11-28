НАБУ расследует незаконное обогащение начальника управления Киевской областной прокуратуры: живет в доме за десятки миллионов

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) расследует уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения начальника управления Киевской областной прокуратуры Александра Гуцуляка. По имеющимся данным, он поселился в коттеджном городке "Витаград" в Ходосовке под Киевом, где стоимость жилья стартует от 20 млн грн.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он напомнил: ранее расследователи Bihus.info узнали, что в Ходосевке Гуцуляк живет в двухэтажном здании площадью 180 кв. м.

"Дом и два земельных участка оформлены на отца Гуцуляка, но пользуется ими сам прокурор как и авто отца BMW X5 2022 года выпуска. Впрочем, даже совокупный доход сына и отца недостаточен для получения этого имущества", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, в 2021 году управление Гуцуляка, который "заведует" расследованием экологических преступлений, занималось делом о вероятном нарушении природоохранного законодательства по ряду земельных участков. В том числе земли коттеджного городка "Витаград".

"Через год арест сняли, поскольку в письме Киевской областной прокуратуры указывалось на недостаточность доказательств, свидетельствующих о нарушении природоохранного законодательства на указанных участках. А еще полгода спустя Гуцуляк поселился в доме в городке "Витаград", – напомнил журналист.

Помимо этого, отмечается, детективы НАБУ провели обыск в автомобиле BMW X5 2022 г.в. отца Гуцуляка – когда на машине ехал сам прокурор. У него изъяли:

мобильный телефон iPhone 15 Pro Max;

планшет iPad Pro 12.9, которые были запаролены.

"Гуцуляк отказался предоставить к ним доступ. Поэтому по ним назначили экспертизу, а саму технику арестовали. Следствие продолжается", – рассказал Новиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ВАКС продлил арест главе Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе, подозреваемой в незаконном обогащении. Новый срок установлен до 26 января 2025 года. Кроме того, ей уменьшили залог.

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