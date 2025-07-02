Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские банки
В украинских банках подорожал наличный доллар. В полдень 2 июля они определили его курс в средние 41,45/42,1 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. выше в покупке и на 5 коп. в продаже, чем днем ранее. Впрочем, несмотря на это, курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.
В целом, крупные учреждения продают доллар по 41,98-42,2 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,99 грн;
- Райффайзен Банк – 41,98 грн;
- ПУМБ – 42,1 грн;
- Сенс Банк – 42,05 грн;
- Универсал Банк – 42,05 грн;
- Укрсиббанк – 42,05 грн;
- Таскомбанк – 42,2 грн;
- абанк – 42,2 грн;
- Прокредит Банк – 42,05 грн.
Покупают же они валюту по 41,05-41,73 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,39 грн;
- Райффайзен Банк – 41,73 грн;
- ПУМБ – 41,5 грн;
- Сенс Банк – 41,55 грн;
- Універсал Банк – 41,05 грн;
- Укрсиббанк – 41,35 грн;
- Таскомбанк – 41,5 грн;
- абанк – 41,4 грн;
- Прокредит Банк – 41,5 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
В свою очередь, финансовій аналитик Алексей Козырев считает, что до конца текущей рабочей недели (4 июля) курс доллара в банках будет находится в пределах от 41,25 до 42,25 грн. Т.е.:
- Текущая стоимость уже находится в них.
- Не исключено, что в ближайшие дни курс подешевеет в покупке и подорожает в продаже.
Какой курс доллара выставили украинские обменники
В обменниках же доллар подорожал. Там его стоимость определили в средние 41,26/41,85 грн (покупка/продажа), что:
- На 4 коп. выше в покупке.
- На 2 коп. в продаже.
Козырев же прогнозирует, что до конца рабочей недели курс валюты в обменниках будет находиться в пределах от 41,35 до 42,2 грн. Таким образом, ожидается, что в стоимость валюты вырастет как в покупке, так и в продаже.
При этом есть все основания полагать, что в ближайшие дни курс в обменниках в покупке зайдет в прогнозные рамки. Ведь в продаже он уже находится в них.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается ощутимый рост официального курса доллара. Согласно плану правительства, на конец 2026 года он может составить 44,8 грн, а к концу 2028-го – 45,8 грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!