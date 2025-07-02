Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские банки

В украинских банках подорожал наличный доллар. В полдень 2 июля они определили его курс в средние 41,45/42,1 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. выше в покупке и на 5 коп. в продаже, чем днем ранее. Впрочем, несмотря на это, курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

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В целом, крупные учреждения продают доллар по 41,98-42,2 грн. Так:

ПриватБанк – 41,99 грн;

Райффайзен Банк – 41,98 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Сенс Банк – 42,05 грн;

Универсал Банк – 42,05 грн;

Укрсиббанк – 42,05 грн;

Таскомбанк – 42,2 грн;

абанк – 42,2 грн;

Прокредит Банк – 42,05 грн.

Покупают же они валюту по 41,05-41,73 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,39 грн;

Райффайзен Банк – 41,73 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Універсал Банк – 41,05 грн;

Укрсиббанк – 41,35 грн;

Таскомбанк – 41,5 грн;

абанк – 41,4 грн;

Прокредит Банк – 41,5 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В свою очередь, финансовій аналитик Алексей Козырев считает, что до конца текущей рабочей недели (4 июля) курс доллара в банках будет находится в пределах от 41,25 до 42,25 грн. Т.е.:

Текущая стоимость уже находится в них.

Не исключено, что в ближайшие дни курс подешевеет в покупке и подорожает в продаже.

Какой курс доллара выставили украинские обменники

В обменниках же доллар подорожал. Там его стоимость определили в средние 41,26/41,85 грн (покупка/продажа), что:

На 4 коп. выше в покупке.

На 2 коп. в продаже.

Козырев же прогнозирует, что до конца рабочей недели курс валюты в обменниках будет находиться в пределах от 41,35 до 42,2 грн. Таким образом, ожидается, что в стоимость валюты вырастет как в покупке, так и в продаже.

При этом есть все основания полагать, что в ближайшие дни курс в обменниках в покупке зайдет в прогнозные рамки. Ведь в продаже он уже находится в них.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается ощутимый рост официального курса доллара. Согласно плану правительства, на конец 2026 года он может составить 44,8 грн, а к концу 2028-го – 45,8 грн.

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