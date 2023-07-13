Выплаты переселенцам изменились: кому больше не будут назначать помощь

В Украине меняется порядок денежных выплат внутренним переселенцам (ВПЛ). Теперь помощь будут предоставлять только тем, кто сильнее всего в ней нуждается. А отдельным категориям выплаты назначать не будут. Например, это касается тех, кто уже имеет жилье на подконтрольной Украине территории или совершал крупные покупки.

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Соответствующие нормы закреплены в постановлении правительства №332 о выплатах на проживание внутренним переселенцам (принято 11 июля). В Минреинтеграции разъяснили новые правила.

Так, выплаты больше не будут назначаться тем гражданам, которые в течение 3 месяцев до обращения:

1. Приобрели авто моложе 5 лет (мопеды и прицепы – не в счет). При этом также не учитываются:

мотоциклы, стоимость которых не превышает 30 размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (в 2023 году – 62 790 грн);

авто, которые приобрело лицо с инвалидностью 1 или 2 группы,

транспортные средства, полученны бесплатно или приобретенные на льготных условиях через органы соцзащиты, а также полученные через благотворительные организации;

авто, приобретенные родителями-воспитателями детских домов семейного типа, многодетными семьями и семьями, имеющими детей с инвалидностью.

2. Купили на сумму свыше 100 тыс. грн недвижимость, ценные бумаги, виртуальные активы или оплатили (однократно) любые работы или услуги. При этом не учитываются строительные услуги, если у переселенца было повреждено или уничтожено жилье, а также расходы на медицину, образование и оплату жилищно-коммунальных услуг (согласно социальной норме жилья).

3. Имеют на банковском депозите более 100 тыс. грн. Такое же ограничение распространяется на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

4. Купили на сумму более 100 тыс. грн валюту или банковские металлы. Исключение – валюта, полученная от благотворительных организаций или приобретенная для оплаты медицинских, реабилитационных услуг, протезирования, социальных и/или образовательных услуг.

5. Имеют в собственности жилье на территориях, где не ведутся боевые действия и не временно оккупированы. При этом не учитывается жилое помещение площадью менее 13,65 кв. м на одного члена семьи.

6. Находятся на полном государственном содержании – например, в детском доме, психоневрологическом интернате, доме-интернате для пожилых людей и лиц с инвалидностью и т.п. или школе-интернате, учреждении специализированного образования военного или военно-спортивного профиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом в Украине изменился перечень лиц, которые получат помощь за ущерб, полученный из-за подрыва Каховской ГЭС. Теперь помощь будут выплачивать, независимо от того является ли получатель ВПЛ.

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