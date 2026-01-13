Страна ЕС впустила исторически низкое количество беженцев: что надо знать украинцам

В 2025 году правительство Дании одобрило исторически низкое количество заявок на предоставление убежища беженцам. В Копенгагене это связали с суровой иммиграционной политикой страны.

Об этом сообщает Euractiv. Всего по состоянию на конец ноября Министерство иммиграции одобрило 839 из 1835 запросов, поступивших от беженцев.

"Крайне важно, чтобы как можно меньше иностранцев приезжало в Данию и получало убежище. Мой главный приоритет – ограничить наплыв беженцев", – заявил министр иммиграции Расмус Стоклунд.

Он назвал 2025-й годом с исторически низким количеством разрешений на проживание, выданных искателям убежища. А в целом в Дании было очень мало случаев, когда в течение года им выдавалось менее 1000 запросов.

Следует отметить, что подход датских властей к вопросу иммиграции уже более 20 лет находится под влиянием ультраправых партий. Местный премьер, лидер социал-демократов Метте Фредериксен, с момента прихода к власти в 2019 году придерживается политики "нулевого беженца".

Условия для украинцев в Дании

Согласно данным Евростата, в конце ноября временная защита в Дании была предоставлена 46 990 гражданам Украины. В пересчете на 1000 населения этой 6-миллионной страны соотношение составляет около 7,8 человека, что ниже среднего по Евросоюзу (9,6).

В стране действует Закон о временном виде на жительство для перемещенных лиц из Украины, по которому спецстатус предоставляется гражданам, выехавшим после 1 февраля 2022 года, а также членам их семей. Это дает им право на:

Обязательным условием для получения льгот является подписание интеграционного контракта, участие в языковых курсах (Dansk 2) и программах для быстрой интеграции в общество. Предоставление защиты для большинства категорий приняли до 17 марта 2025 года.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Дания планирует усилить депортационную политику в отношении иностранцев, осужденных за тяжкие преступления, независимо от уровня их интеграции или связей со страной. Иностранные граждане, получившие не менее года заключения за серьезные правонарушения, будут подлежать выселению.

