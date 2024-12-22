Что нельзя перевозить через украинско-польскую границу: перечень товаров, на которые действуют ограничения и запреты

Для того, чтобы избежать проблем во время путешествия в Польшу, стоит знать, какие товары нельзя вывозить из Украины. Этот перечень того, что нельзя транспортировать через границу, достаточно разнообразен и включает в себя оружие, наркотические, психотропные и ядовитые вещества, некоторые произведения искусства, аннулированные ценные бумаги и прочее.

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Полный перечень опубликован на сайте Государственной таможенной службы Украины. Там отметили, что предметы, касательно которых действуют запреты – это товары, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено законом или международным договором Украины.

Так, ввозить на таможенную территорию Украины запрещено:

– оружие военных образцов всякого рода и боеприпасы к нему;

– наркотические и психотропные вещества;

– сильнодействующие ядовитые, радиоактивные, взрывчатые вещества;

– печатные материалы, клише, негативы, отснятые пленки, фотографические снимки, киноленты, видеозаписи, копии магнитной информации для ЭВМ, рукописи, пластинки и другие звукозаписи, рисунки и другие печатные изобразительные материалы, содержащие пропаганду идей войны, расизма, расовой дискриминации и геноцида, а также направлены на подрыв территориальной целостности Украины, ее политической независимости, государственного суверенитета;

– товары, импорт которых осуществляется с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Запрещено вывозить из Украины:

– оружие военных образцов всякого рода, боеприпасы к нему и военное снаряжение;

– наркотические и психотропные вещества;

– сильнодействующие ядовитые, радиоактивные, взрывчатые вещества;

– произведения искусства, культурные и исторические ценности (картины, скульптуры, рисунки, акварели, различные виды гравюр, миниатюры, изделия из фарфора, хрусталя, керамики, дерева, кожи, драгоценных и недрагоценных камней, драгоценных и недрагоценных металлов, кости, предметы народных художественных промыслов, гобелены, мебель, художественная одежда и обувь, нумизматика, художественное оружие, книги, рукописи, пластинки, музыкальные инструменты, почтовые марки и т.п.) и другие предметы, составляющие значительную художественную, историческую, научную и другую культурную ценность;

– аннулированные ценные бумаги;

– товары, экспорт которых осуществляется с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Товары, запрещенные для транзита через территорию Украины:

– оружие и боеприпасы всех видов и военное снаряжение;

– летательные аппараты, их части, принадлежности и снаряжение к ним;

– станки и машины, предназначенные для изготовления вооружения и боеприпасов всех видов и летательных аппаратов, запасные части;

– наркотические средства;

– радиоактивные предметы и вещества;

– сильнодействующие ядовитые и взрывчатые вещества, другие предметы, которые могут нанести вред здоровью или угрожать жизни населения и животного мира или привести к разрушению окружающей среды.

Также есть перечень товаров, в отношении которых действуют ограничения. Их можно перевозить только при наличии соответствующих разрешительных документов. Это, в частности, наркотические средства, лесоматериалы, культурные ценности, валюта в наличных, некоторые транспортные средства, химическая продукция и т.д.

Полный перечень запретов и ограничений есть на сайте украинской таможни.

Функции регулирования экспорта, импорта и транзита таких видов товаров осуществляются соответствующей правительственной комиссией, а непосредственная выдача разрешений на перемещение этих товаров через таможенную границу Украины возложена Министерство экономики Украины.

Напомним, что был открыт новый пункт пропуска с Польшей – "Нижанковичи – Мальховичи". 21 декабря там стартовало движение автобусов, легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 тонн.

Этот общий пункт пропуска был открыт на польской стороне при финансировании польской стороны. На нем будут вместе работать представители таможенной и пограничной служб Украины и Польши.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине наблюдается увеличение пассажиропотока на границе с Польшей, из-за чего в пунктах пропуска во Львовской области возникали очереди. Вечером 20 декабря наименее загруженными были пункты пропуска "Смильница" и "Угринов".

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