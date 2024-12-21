Открыт новый пункт пропуска с Польшей: как и где работает

На новом пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" 21 декабря стартовало движение автобусов, легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 тонн. Это общий пункт пропуска, открытый на польской стороне за финансирование польской стороны. На нем будут вместе работать представители таможенной и пограничной служб Украины и Польши.

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Об этом на своей странице в Facebook заявила пресс-служба Министерства развития общин и территорий. "Из-за полномасштабного вторжения, погрузка на автомобильные пункты пропуска выросла в разы. Сейчас около 90% пассажиропотока за границу приходится именно на автомобильные пункты пропуска. Поэтому важно строить границу не только с фокусом на экспортную логистику, но и для того чтобы наши люди не вынуждены. были ждать в очередях, а также имели комфортные условия при пересечении границы", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Вместе с тем, в условиях активного движения Украины к членству в Евросоюзе и направлению средств на оборону нужно искать решения, которые позволят оптимизировать строительство, минимизировать затраты.

Оформление первых транспортных средств состоялось на торжественном открытии. "Открытие пункта пропуска "Нижанковичи – Мальховичи" является важным шагом для увеличения пропускной способности украинско-польской границы. Проектная способность пункта пропуска предусматривает возможность оформления около 50 автобусов и 2000 легковых в сутки на выезд из Украины", – подчеркнул во время открытия заместитель Министра развития общин и территорий Serhiy Derkach

Для автобусов на этом пункте пропуска на выезд из Украины уже действует система есть Очередь. Перевозчики пассажиров должны заранее регистрироваться для пересечения границы на сайте echerha.gov.ua или через приложение есть Черга. Помимо автобусов пункт пропуска также могут пересекать легковые автомобили и грузовики до 3,5 тонн. Модернизацию пункта пропуска финансировала польская сторона. С украинской стороны ремонт 46-километрового участка дороги Нижанковичи – Самбор, ведущий к новому пункту пропуска, был завершен Службой восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области в 2023 году.

Как ранее писал OBOZ.UA, протесты польских аграриев на границе с Украиной продолжались с ноября прошлого года до апреля этого года. Главным требованием протестующих было ограничение импорта сельхозпродукции из Украины и в частности – уменьшение ввоза зерновых, несмотря на то, что такие культуры проходят по территории этой страны транзитом.

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