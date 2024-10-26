Черкасская судья подняла себе пенсию до 245 тыс. грн в месяц: оказалось, что ее дети тоже работают судьями

Черкасский окружной административный суд удовлетворил иск судьи апелляционного суда Черкасской области Раисы Шкребы и поднял ей пенсию до 245 813 грн. в месяц. В то же время обычный украинец по закону не может получить пенсию, размер которой больше 23,6 тыс. грн (десять прожиточных минимумов).

Видео дня

Об этом идет речь в решении суда от 22 октября 2024-го. Судья Раиса Шкреба была отправлена в отставку еще в 2016 году. Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области осуществить перерасчет и выплату ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке в размере 82% судейского вознаграждения судьи, работающего на соответствующей должности... 299 772 грн начиная с 01.01.2024, с в фактически выплаченных сумм", – говорится в решении суда. Следовательно, судья будет получать 82% от 299 772 грн.

В своих декларациях родственных связей Раиса Шкреба указала:

Ее дочь Виктория Потапенко – председатель Хозяйственного суда Черкасской области (уже в отставке). Она также суждена в ПФУ для того, чтобы поднять свою пенсию.

Она также суждена в ПФУ для того, чтобы поднять свою пенсию. ее сын Шкреба Владлен Викторович – судья Каменского районного суда Черкасской области;

а сноха на момент заполнения декларации работала в прокуратуре.

Сколько получают обычные украинцы

Средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца примерно на 73 грн., до 5816 грн. В январе 2024 украинцы в среднем получали 5385 грн. Если считать изменение размера пенсии за все время полномасштабной войны, то выплаты выросли с 3991 до 5816 грн. Речь идет именно о среднем показателе. Рост произошел на уровне 45,7%, в то время как кумулятивный уровень инфляции за этот период составил 35,5%. То есть рост средней пенсии должен компенсировать удорожание товаров и услуг.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!