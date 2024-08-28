Через год стажа для пенсии украинцам придется отдать 5 минималок: кто может докупить и какие правила

В 2024 году минимальный страховой взнос для зачисления одного месяца стажа составляет 1760 гривен, что соответствует 22% минимальной заработной платы (8 тыс. грн), что в год составляет 21 120 грн. Однако если гражданин желает приобрести год стажа единовременно, уплатив всю сумму единого взноса за необходимый период сумма будет вдвое больше – 3250 и 42 240 гривен соответственно.

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OBOZ.UA разобрался, сколько будет стоить приобрести месяц стажа в 2024 году. В 2024 г. произошли значительные изменения в системе пенсионного страхования, включая повышение минимальной заработной платы, что повлияло на стоимость страхового стажа.

Размер минимального страхового взноса, который необходимо уплатить в 2024 году для зачисления одного месяца стажа, составляет 1760 гривен. Это соответствует 22% размера минимальной заработной платы, который вырос до 8 000 гривен с 1 апреля 2024 года. Размер этого взноса определяет не только работодатель, уплачивающий его за работающее лицо, но и сам гражданин, если он желает самостоятельно формировать свой пенсионный стаж.

Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут принимать как работающие, так и неработающие граждане. Это позволяет лицам, не имеющим официального места работы или работающим за границей, обеспечить себя будущей пенсией в Украине.

Добровольные взносы можно оплатить как за себя, так и за третье лицо. Например, если в реестре застрахованных лиц есть информация о человеке, в пользу которого планируется уплата взносов, и он не является пенсионером, такие взносы можно внести на его счет. Суммы взносов засчитываются за месяц, в котором средства поступили на счет Пенсионного фонда Украины.

Важно отметить, что периодичность и размер уплаты добровольных взносов определяются самостоятельно исходя из финансовых возможностей и потребностей. Однако для зачисления полнолуния стажа сумма взноса должна быть не меньше, чем минимальный страховой взнос.

В Украине стаж можно купить: также единовременно, уплатив всю сумму единого взноса за требуемый период. Стоимость стажа в таком случае значительно выше. Например, если человеку нужно засчитать месяц стажа, но он не работал, то единовременная оплата составит 3 520 гривен. За год стажа придется заплатить 42240 гривен.

В 2024 году украинцы могут покупать страховой стаж онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Это удобно для проживающих за границей или не может лично посетить отделение Пенсионного фонда.

Докупить страховой стаж могут граждане Украины от 16 лет. Это могут быть лица, проживающие за границей, но планирующие получать пенсию в Украине, люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии, а также лица с низким уровнем официального дохода, желающие увеличить размер своей будущей пенсии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 2025-го ужесточат требования для выхода на пенсию в 60 лет. Соответствующее решение было принято еще в 2017-м. В следующем году для того чтобы вовремя получить пенсию, нужно иметь от 32 лет стажа (в 2024-м – от 31 года). Также на 12 месяцев увеличится и норма стажа для ухода на пенсию в 63 года – с 21 до 22 лет стажа.

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