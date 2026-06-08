Искусственный интеллект стал новым инструментом в руках кибермошенников. Злоумышленники научились встраивать фейковые интернет-магазины непосредственно в поисковые результаты популярного ИИ-ассистента ChatGPT. Жертвами схемы становятся пользователи, которые просят чат-бота посоветовать товары или бренды для покупок.

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Об этом, как сообщает The Guardian, предупреждают эксперты по безопасности сервиса Ask Silver. Они зафиксировали случаи, когда искусственный интеллект при поиске информации выдавал ссылки на клонированные сайты известного британского бренда обуви и сумок и мебельного ритейлера.

Как работает схема "отравления" ИИ

Эксперты объясняют, что мошенники применили так называемую тактику data poisoning ("отравление данных"). Схема действует следующим образом:

злоумышленники массово создают в интернете сайты-клоны, которые копируют дизайн известных брендов;

которые копируют дизайн известных брендов; сканируя сеть для обновления своих знаний, искусственный интеллект изучает этот вредоносный контент , считая его настоящим;

, считая его настоящим; ИИ начинает рекомендовать вредоносные сайты пользователям, генерируя вполне адекватный ответ с ценами и трендами.

Главные маркеры фейка

Мошеннические ресурсы выглядят очень убедительно и профессионально, но их выдают несколько деталей. Эксперты советуют в первую очередь обращать внимание на:

аномальные скидки – на сайтах предлагают брендовые вещи со скидками до 80%;

– на сайтах предлагают брендовые вещи со скидками до 80%; подозрительный URL-адрес – мошенники используют названия, похожие на оригинальные, но с добавлением лишних слов;

мошенники используют названия, похожие на оригинальные, но с добавлением лишних слов; способ оплаты – фальшивые сайты часто требуют исключительно прямой банковский перевод на карту или счет вместо стандартной и безопасной онлайн-оплаты через платежный шлюз.

Главная цель таких ресурсов – не просто забрать деньги за товар, а полностью похитить ваши банковские реквизиты (номер карты, срок действия, CVV-код) для дальнейшего списания средств.

Правила безопасного онлайн-шопинга

Специалисты из National Trading Standards предостерегают: ни в коем случае нельзя доверять сайту только потому, что его порекомендовал искусственный интеллект. Преступники адаптируются к новым технологиям так же быстро, как и разработчики. Чтобы безопасно покупать в интернете, следует придерживаться правил цифровой гигиены:

избегайте слов-ловушек в адресной строке – остерегайтесь дополнительных слов в названии сайта, таких как official, online или sale;

– остерегайтесь дополнительных слов в названии сайта, таких как official, online или sale; не переходите по ссылкам из чата – вместо того, чтобы кликать по источникам, которые подтянул ИИ, вводите адрес официального сайта нужного бренда вручную через поисковик;

вместо того, чтобы кликать по источникам, которые подтянул ИИ, вводите адрес официального сайта нужного бренда вручную через поисковик; ищитепервоисточник – покупайте товары либо на официальных сайтах, либо через верифицированных ретейлеров.

Что делать, если вы ввели данные на фейковом сайте? Немедленно заблокируйте карту через мобильный банкинг, сообщите свой банк о компроминации данных и обратитесь в Киберполицию.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что мошенники в Украине также начали активнее использовать искусственный интеллект для создания фейковых звонков, сообщений, поддельных сайтов и мошеннических онлайн-предложений, которые все труднее отличить от настоящих. ИИ в целом помог мошенникам масштабировать уже знакомые схемы.

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