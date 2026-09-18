Части украинцев раздадут 19 400 грн на зиму: как оформить выплату через "Укрпочту"

Украинцы, имеющие право на единовременную выплату 19 400 грн в рамках "Зимней поддержки", могут получить деньги через "Укрпочту". При этом есть важный нюанс: само заявление через "Укрпочту" подать нельзя. До 30 октября его нужно подать в орган местного самоуправления, Пенсионный фонд или ЦПАУ, а уже в заявлении указать, что человек хочет получить деньги через "Укрпочту".

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский. По его словам, выбрать почтового оператора в качестве способа получения выплаты особенно важно для людей, которые живут в прифронтовых общинах.

Как получить 19 400 грн через "Укрпочту"

При подаче заявления нужно выбрать способ выплаты "через организацию, которая осуществляет выплату и доставку пенсий и денежной помощи" и указать "Укрпошту". После назначения помощи есть два варианта получения денег:

почтальон может доставить деньги на дом ;

; деньги можно самостоятельно забрать в отделении "Укрпочты".

То есть для получения выплаты через почтового оператора не нужно отдельно оформлять ее непосредственно в отделении. Главное – правильно указать способ получения при подаче заявления.

Подать заявление нужно до 30 октября 2026 года. Проверить право на помощь и получить дополнительную информацию можно также через Пенсионный фонд по номеру 0 800 503 753, нажав кнопку "8".

Обратите внимание: выплата назначается одному домохозяйству независимо от количества проживающих в нем людей.

Кто может получить деньги

Единовременная помощь в размере 19 400 грн предусмотрена для определенных категорий семей, которые фактически проживают на прифронтовых территориях. В частности, речь идет о:

людях, которые получают пенсию или социальную помощь в связи с инвалидностью;

одиноких пенсионерах;

внутренне перемещенных лицах, которые получают помощь на проживание;

получателях жилищных субсидий;

многодетных и приемных семьях;

детских домах семейного типа;

семьях патронатных воспитателей;

одиноких матерях, которые получают помощь на детей;

семьях, в которых есть дети с инвалидностью.

При этом право на выплату могут иметь и некоторые люди, которые не получают перечисленных видов помощи, но относятся к определенным постановлением категориям. Поэтому окончательное право на деньги зависит от соответствия установленным условиям.

Как сообщал OBOZ.UA, по всей Украине прошла масштабная операция против мошенников. Они обманывали граждан Украины и ЕС с выплатами.

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