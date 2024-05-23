Часть украинцев не получит пенсию в срок: уже сейчас каждый может увидеть свой личный пенсионный возраст

Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет составляет 31 год. Для проверки стажа и расчета пенсии можно воспользоваться Порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). На портале доступна информация о заработной плате, страховом стаже, периодах работы, а также "Пенсионный калькулятор" для расчета будущей пенсии.

OBOZ.UA выяснил, сколько нужно страхового стажа для выхода на пенсию. А также как узнать размер своих выплат.

Минимальный стаж для ухода на пенсию в 60 лет

Для того чтобы выйти на пенсию в возрасте 60 лет в 2024 году, необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. С каждым следующим годом этот показатель будет увеличиваться. Вот как будут изменяться требования к стажу в будущем:

2025 год: минимальный стаж – 32 года;

2026 год: минимальный стаж – 33 года;

2027 год: минимальный стаж – 34 года;

2028 год: минимальный стаж – 35 лет.

Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года

В 2024 году, для того чтобы выйти на пенсию в 63 года, лицу необходимо иметь не менее 21 года страхового стажа. Этот показатель также будет изменяться в следующие годы:

2025 год: минимальный стаж – от 22 до 33 лет;

2026 год: минимальный стаж – от 23 до 33 лет;

2027 год: минимальный стаж – от 24 до 34 лет;

2028 год: минимальный стаж – от 25 до 35 лет.

Для выхода на пенсию в 65 лет в 2024 году достаточно иметь 15 лет страхового стажа. Пока это значение не планируется изменять.

Как узнать свой страховой стаж

Для проверки страхового стажа можно воспользоваться Порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или мобильным приложением "Пенсионный фонд" (доступен в Google Play и Apple Store). Чтобы проверить свой стаж через веб-портал, нужно пройти авторизацию в личном кабинете любым удобным способом:

используя квалифицированную электронную подпись (КЭП), которую можно получить в ПриватБанке, УкрСибБанке, Национальном Банке Украины или на портале Действие;

с помощью платформы GOV.ID , где нужно зарегистрироваться с помощью КЭП;

, где нужно зарегистрироваться с помощью КЭП; используя логин и пароль (получить их можно, посетив территориальный орган ПФУ и предоставив паспорт и идентификационный код).

После входа в личный кабинет откроется доступ ко всем услугам ПФУ. После этого можно будет просмотреть информацию на экране, где отображается:

заработную плату , с которой уплачивались страховые взносы (с 2004 года или с 1998 года в некоторых случаях);

, с которой уплачивались страховые взносы (с 2004 года или с 1998 года в некоторых случаях); страховой стаж;

все места работы и периоды получения пособия по временной потере трудоспособности;

Следует проверить точность данных, указанных в электронном кабинете. В случае обнаружения недостоверной или устаревшей информации подать Анкету для изменения данных в Реестре застрахованных лиц вместе со сканкопиями подтверждающих документов.

Как узнать размер пенсии и дату ее выплаты

Пенсионный фонд предлагает электронный сервис для расчета размера будущей пенсии. Это можно сделать с помощью "Пенсионного калькулятора", который доступен в личном кабинете на веб-портале ПФУ. Для этого необходимо:

войти в Личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи;

выбрать поле "Пенсионный калькулятор" на главной странице портала;

на главной странице портала; заполнить все необходимые поля, включая информацию о себе и периоды трудовой деятельности, которые могут отсутствовать в системе.

Калькулятор позволяет самостоятельно добавить информацию о страховом стаже, приобретенном до 1 января 2004 года. После ввода всех данных сервис вычисляет стаж и определяет право на назначение пенсии и дату ее получения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с зарплатой вдвое выше средней (это более 33 тыс. грн по данным Пенсионного фонда) можно получить пенсию в размере 9491,5 грн. Такая пенсия возможна при наличии 35 лет стажа.

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