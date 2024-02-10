Часть пенсий в Украине через считанные недели повысят на 1 тыс. грн: кто и сколько получит

В Украине с 1 марта пересчитают пенсии в результате индексации, размер которой может составить около 13% (оценки Минсоца). Прибавка будет зависеть от стажа и зарплаты, исходя из которых посчитана выплата. Однако повышение в размере 1 тыс. грн получат те, кто сейчас получает расчетный размер пенсии в размере около 7,7 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Увеличение пенсии на 1 тыс. грн получат украинцы, которые до индексации имеют выплату в размере от 7692 грн. Важно отметить, что речь идет именно о "чистом" размере пенсии: без учета всех возможных надбавок за стаж, возраст и т.п.

Следующее повышение пенсий ожидается в апреле. Он коснется тех, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе и у кого вырос стаж. Кроме того, в апреле в Украине повысят минимальную зарплату, как результат, увеличится и гарантированный размер пенсии для тех, кому больше 65 лет и выполнивших норму по стажу. При этом, с 1 февраля размер пенсий в Украине менять не планируют.

Согласно последнему отчету ПФУ, который есть у OBOZ.UA, в Украине пенсию до 3 тыс. грн получают более 3 млн человек. Еще 2,2 млн украинцев получают до 4 тыс. грн в месяц. Всего около 5,29 млн украинцев получают пенсию до 4 тыс. грн. И это большинство пенсионеров.

В Украине пенсию получают всего 10,51 млн человек. То есть на самом деле средняя пенсия для большинства – сумма, о которой они могут только мечтать. И ситуация ухудшается, потому что все последующие пенсионеры начиная с 2017 года имеют худшие условия. Следовательно, еще 1,56 млн украинцев получат пенсию в размере от 4 тыс. до 5 тыс. грн. А с учетом предыдущих групп, 6,85 млн из 10,51 млн получат пенсию до 5 тыс. грн. И это в то время, как средняя пенсия составляет 5 385 грн. Что показывает эта средняя цифра? Ничего.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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