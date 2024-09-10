Будет ли индексация пенсий-2025: Шмыгаль озвучил план

Несмотря на то, что в Украине третий год продолжается полномасштабное российское вторжение, государство продолжает осуществлять все социальные выплаты населению. К тому же в 2025 году запланирована новая индексация пенсий.

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Об этом на пресс-конференции 10 сентября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что все социальные выплаты продолжаются благодаря финансовой поддержке со стороны западных партнеров Украины.

"Благодаря финансовой поддержке мы сохранили все социальные выплаты. Все соцвыплаты, пенсии платятся. И так будет продолжаться... Все индексации были проведены в марте 2023-го, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года по отношению к пенсиям ", – заявил Шмыгаль.

Индексация пенсий в Украине

В Украине с 1 мая 2024 года изменились размеры пенсий для тех, кто выполнил два условия: достиг определенного возраста и получал не более 10 340 грн. Выплаты увеличились следующим образом:

на 300 грн – для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет;

456 грн – для получателей 75-79 лет;

570 грн – для тех, кто достиг 80 лет и старше.

А в июне перечислили пенсии для работающих пенсионеров. Индексацию осуществили на основе информации об уплате единого социального взноса за первый квартал 2024 года. Пенсионеры получили повышенные выплаты, включающие повышение за апрель и май. Основой для этого является продолжительность страхового стажа и доход, из которого рассчитывается пенсия:

после назначения или предварительного перерасчета продолжали работать и на 1 марта 2024 имеют 24 месяца страхового стажа;

отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Размер повышения каждого пенсионера определили индивидуально на основе продолжительности страхового стажа и дохода. Повышение может исчисляться с того заработка, с которого была начислена пенсия при ее назначении, или из заработка, который человек получал, работая после назначения пенсии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, действующая пенсионная система Украины приводит к значительному "устареванию" выплат. При этом большинство украинцев на заслуженном отдыхе получает пенсии, которой не хватит даже на обеспечение базовых потребностей. Ситуация усугубляется на фоне полномасштабной войны.

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