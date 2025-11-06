Будем увеличивать финансирование военным на первой линии, в наиболее горячих боях, – Зеленский

Военно-политическое руководство Украины приняло решение об увеличении выплат украинским защитникам на первой линии фронта. Также правительство страны обязали увеличить возможности военных самим покупать необходимую им технику.

Об этом 6 ноября рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного обращения к стране. Верховный главнокомандующий отметил, что узнал о соответствующих проблемах во время посещения передовой.

Что пообещал президент

"Были вопросы от бригад относительно решений, которые работают, к сожалению, не полностью. Были также и отзывы комбатов по поставкам оружия, программам поддержки. Мы будем увеличивать финансирование бригадам, будем увеличивать финансирование корпусам, которые на первой линии, в наиболее горячих боях. Также чиновники должны увеличить возможности военных покупать необходимую технику, оборудование, компоненты", – сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что во время последней Ставки и в общении с руководством Минобороны "говорили подробно и о новой контрактной основе службы в нашей армии".

Также украинский лидер отметил, что существуют "вопросы по списанию имущества", и добавил, что руководство страны "должно все это урегулировать".

"И мы будем масштабировать технологическую основу нашей армии – больше наземных комплексов, которые работают на фронте, больше дронов – всех типов дронов, больше поставки современных решений, которые помогают достигать результатов в бою, в обеспечении боевых наших подразделений, также в эвакуации наших раненых воинов", – отдельно отметил президент.

Что предшествовало

Владимир Зеленский еще 4 ноября совершил поездку на фронт и встретился с воинами, которые держат оборону на Добропольском направлении и вблизи Покровска. Глава государства заслушал доклады защитников о боевой ситуации и ключевых проблемах на передовой.

Во время встречи речь шла о ситуации на передовой и насущных потребностях украинских подразделений, в частности вопросы вооружения, расширения производства беспилотников, обеспечения бригад, использования боевого опыта "Азова" и тому подобное.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины готовит новую систему контрактов для военнослужащих, которые можно будет заключать на 1, 2, 3, 4 или 5 лет. Причем речь идет не только о модернизации условий службы, но и об увеличении денежного обеспечения для защитников.

Это именно те контракты, о которых сегодня упомянул президент.

