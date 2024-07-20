Большой дом возле моря продают за 8 тысяч долларов: как выглядит и где находится

В Одесской области, в селе Лиман, недалеко от моря продается большой дом. За недвижимость площадью 88,7 квадратов хотят выручить 8 тысяч долларов.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. "Продается дом (общая площадь 88,7 кв метров, жилая площадь 45,1 кв метров) с хозяйственными постройками и летней кухней. Во дворе есть арка с плодоносящим виноградником. Две емкости для сбора дождевой воды. Приусадебный участок ухоженный (общая площадь 0,5 га)", – говорится в объявлении.

Также, как говорит автор объявления, сам дом находится в хорошем состоянии. От дома до моря всего пять километров до базы отдыха. "Продажная стоимость – 8000 долларов (от хозяина, без посредников). Возможен торг", – говорится в публикации.

Какие еще есть предложения

В Одессе на берегу моря рыболовный домик (без фундамента) площадью 110 квадратов продают за 43 тыс. долларов. Это меньше, чем стоит квартира в киевской хрущевке недалеко от метро.

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. "В Одессе-411 батарея/Дубовая роща/Дача Ковалевского. Хорошее место, много площади – 100 кв. м, два этажа, 3 спальни, кухня, санузел, видовая терраса, асфальтированный подъезд, развитая инфраструктура", – говорится в объявлении.

А у причала 122 продают дом площадью 65 квадратов. Это двухэтажное здание с тремя комнатами. За него просят 15 тысяч долларов.

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Дом расположен в 40 метрах от моря. Есть газ, центральный водопровод, скважина, электричество, центральная канализация, канализация-септик.

"На склоне, роскошный пейзаж на море. Сначала участок был выбран из-за невероятной панорамы. Дом под снос стоит там, чтобы легче было делать "реновацию". Городская канализация, свет, газ, все подключено и оплачено. По тому паспорту 1 сотка, по сути больше. Есть каштановое дерево, можно убрать", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у украинцев есть несколько недель для уплаты налогов на недвижимость. Квитанции-сообщения они должны были получить до 1 июля. Размер налога зависит от площади недвижимости, а также минимальной зарплаты.

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