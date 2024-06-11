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Большой дом у моря продают за $5 тысяч: как выглядит жилье

Александр Литвин
Личные финансы
1 минута
3,6 т.
Как выглядит дом

В с. Курортное Одесской области продается здание площадью 130 квадратов всего за 5 тыс. долларов. Жилье находится вблизи моря и нуждается в ремонте.

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Расстояние до ближайшего крупного города – 30 км. Жилье можно использовать в качестве данных. Жилье построено и кирпича, на крыше – шифер.

В доме нет мебели

Есть шесть комнат. В доме нет мебели, перед заселением жилье нуждается в ремонтных работах. Значительное преимущество: расположение недалеко от моря.

Как выглядит дом

Как изменились цены

На вторичном рынке Украины изменились цены на 1-комнатную квартиру. Причем по всей стране – в некоторых областях они повысились, а в некоторых снизились. Например, с февраля по март 2024 года наибольшая стоимость такого жилья выросла в Волынской области – сразу на 19%, до средних 46 616 долларов. Наибольшее снижение зафиксировано на Днепропетровщине – на 4%, до средних 42 954 долларов.

В целом снижение цен составило 1-4%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. Кроме Днепропетровской области, 1-комнатные квартиры подешевели в:

  • Черкасской области – на 3%;
  • Ривненской – 3%;
  • Харьковской – 3%;
  • Полтавской – 2,2%;
  • Винницкой – 2%;
  • Запорожской – 2%;
  • Николаевской – 1,1%;
  • Одесской – 1%.

Диапазон подорожания гораздо шире – от 0,1 до 19%. Кроме Волынской, покупать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:

  • Черновицкой – на 9,3%;
  • Ивано-Франковской – 4%;
  • Черниговской – 4%;
  • Сумской областях – 4%.

В Киеве стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке выросла на 0,1%.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат на трех уровнях. Все они с видом на море и побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

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