Большой дом у моря продают за $5 тысяч: как выглядит жилье
В с. Курортное Одесской области продается здание площадью 130 квадратов всего за 5 тыс. долларов. Жилье находится вблизи моря и нуждается в ремонте.
Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Расстояние до ближайшего крупного города – 30 км. Жилье можно использовать в качестве данных. Жилье построено и кирпича, на крыше – шифер.
Есть шесть комнат. В доме нет мебели, перед заселением жилье нуждается в ремонтных работах. Значительное преимущество: расположение недалеко от моря.
Как изменились цены
На вторичном рынке Украины изменились цены на 1-комнатную квартиру. Причем по всей стране – в некоторых областях они повысились, а в некоторых снизились. Например, с февраля по март 2024 года наибольшая стоимость такого жилья выросла в Волынской области – сразу на 19%, до средних 46 616 долларов. Наибольшее снижение зафиксировано на Днепропетровщине – на 4%, до средних 42 954 долларов.
В целом снижение цен составило 1-4%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. Кроме Днепропетровской области, 1-комнатные квартиры подешевели в:
- Черкасской области – на 3%;
- Ривненской – 3%;
- Харьковской – 3%;
- Полтавской – 2,2%;
- Винницкой – 2%;
- Запорожской – 2%;
- Николаевской – 1,1%;
- Одесской – 1%.
Диапазон подорожания гораздо шире – от 0,1 до 19%. Кроме Волынской, покупать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:
- Черновицкой – на 9,3%;
- Ивано-Франковской – 4%;
- Черниговской – 4%;
- Сумской областях – 4%.
В Киеве стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке выросла на 0,1%.
Как сообщал OBOZ.UA, между тем в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат на трех уровнях. Все они с видом на море и побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".
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