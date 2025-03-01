Как выросли зарплаты депутатов: на Безуглую в прошлом году из бюджета потратили 1,5 млн грн

В Украине народные депутаты публикуют свою обновленную годовую декларацию за 2024-й. У большинства парламентариев в прошлом году зарплаты выросли более чем на 10% по сравнению с 2023-м. При этом гораздо больше из бюджета тратят на оплату деятельности нардепов (проезд, помощников, аренду жилья).

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Как говорится в данных НАПК, Марьяна Безуглая, нардепка от "Слуги народа", декларацию за прошлый год подала еще 26 февраля. В 2024-м парламентария ежемесячно зарабатывала 61,6 тыс. грн. За год ее зарплата выросла на 11,4% (с в среднем 54,6 тыс. грн в 2023-м). Однако помимо заработной платы Безугла также в прошлом году получила 816,7 тыс. грн компенсации расходов на депутатскую деятельность. То есть в сумме из бюджета на деятельность Безуглой в 2024-м потратили более 1,5 млн. грн.

Безугла накопила 10 тыс. долларов наличными, и разместила в банке около 106 тыс. грн. У парламентарши нет авто, она арендует квартиру в Киеве (хотя имеет собственную квартиру, которую приобрела еще в 2019-м).

Чуть больше, чем Безуглая, зарабатывает глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа. Ее ежемесячная зарплата в 2024-м выросла на 11,17% и составила 62,2 тыс. грн в месяц. Что интересно, Пидлас вообще не задекларировала расходы на депутатскую деятельность. Муж парламентарии Викентий Чеботарев работает в Укргазбанке, в прошлом году он в среднем зарабатывал 227 тыс. грн в месяц. Пидласа ездит на MINI cooper, имеет в собственности квартиру площадью 37 кв.м в Киеве. А вот ее муж в 2021 году купил огромную квартиру в столице площадью 194,8 квадратов.

Кира Рудик из "Голоса" также не тратила деньги на депутатскую деятельность. Ее месячная зарплата в 2024 году выросла на 9,6% до 48,5 тыс. грн. В среднем народные депутаты в прошлом году зарабатывали около 61 тыс. грн в месяц. Однако большинство из них на депутатскую деятельность получает сумме выше фактических заработных плат.

Сколько потратят на депутатов

В 2025 году на оплату труда и начисление на зарплату в ВР потратят 1 млрд 657 млн грн. В прошлом году эта сумма была на 250 млн грн меньше (1 млрд 407 млн). Общий бюджет Управделами Аппарата Верховной Рады будет составлять 3,1 млрд грн (в 2024-м - 2,9 млрд грн).

Нормы расходов на одного депутата в 2025-м (в месяц)

Стоимость проезда – 7500 грн (сумма не изменилась)

Средства на помощников-консультантов – 132624 грн (было 88418 грн)

Начисление на зарплаты помощников – 29177,8 грн (было 19452 грн)

Возмещение расходов на содержание помещений – 167 грн (сумма не изменилась)

Компенсация стоимости аренды жилья (в среднем за месяц) – 19825 грн (сумма не изменилась)

В сумме за год – 2,2 млн грн (было 1,6 млн грн)

Отметим, что согласно Регламенту ВР нардепам разрешено иметь не более 31 помощника, причем кто из них работает бесплатно, а кто получает зарплату (им также можно работать "по совместительству"), решает сам депутат.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 1 марта 2025 года не ожидаются изменения зарплаты военных. В то же время изменения коснутся курсантов первых-вторых курсов, которые смогут получать выплаты на уровне минимальной зарплаты.

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