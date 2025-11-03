Украинцам ввели выплаты по новому механизму: кто и как сможет получить средства

В Украине расширили программу поддержки малообеспеченных – базовую социальную помощь теперь смогут получить семьи с низким доходом, одинокие матери, люди с инвалидностью и лица, ухаживающие за тяжелобольными. Размер выплат составляет от 2 360 до 5 700 грн в зависимости от состава семьи, а оформить помощь можно через ЦНАП, Дію или управления соцзащиты.

Об этом сообщает Министерство социальной политики. Отныне оформить помощь смогут не только те семьи, которые уже пользовались различными видами социальных выплат, но и новые семьи с низким уровнем доходов.

Базовая социальная помощь – это новый формат государственной поддержки, который объединяет сразу пять видов социальных выплат в одну. Она должна обеспечить более системный и справедливый подход к поддержке малообеспеченных семей.

Ранее различные виды помощи назначались отдельно, что создавало путаницу и задержки. Теперь вместо нескольких видов выплат семья получает единую сумму, рассчитанную с учетом состава семьи, доходов и социального статуса каждого члена.

Первый этап проекта стартовал 1 июля 2025 года и охватывал ограниченный круг получателей. Теперь система выходит на новый уровень – в рамках второго этапа ею могут воспользоваться все семьи, которые соответствуют критериям программы, даже если они ранее не получали никакой помощи.

Кто не может получить помощь

трудоспособные взрослые, которые не работают, не учатся, не занимаются бизнесом, не проходят военную службу и не стоят на учете в центре занятости более 3 месяцев (исключение — уход за лицами с инвалидностью, уплата ЕСВ или потеря трудоспособности);

кто-то из членов семьи за последний год приобрел имущество или совершил покупку на сумму более 100 000 грн ;

; на банковских счетах семьи или в облигациях хранится более 100 000 грн ;

; семья владеет второй квартирой или домом (исключение — жилье на оккупированных территориях, зонах боевых действий, в общежитиях, или полученное по наследству);

(исключение — жилье на оккупированных территориях, зонах боевых действий, в общежитиях, или полученное по наследству); в семье есть более одного автомобиля, которому менее 15 лет (за исключением авто для лиц с инвалидностью или транспортных средств, уничтоженных или в розыске).

Как рассчитывается размер пособия

Базовая величина составляет 4 500 грн, а конечная сумма помощи определяется как разница между доходом семьи и суммой базовых величин для всех членов семьи. Расчет выглядит так:

100% базовой величины – для первого члена семьи (уполномоченного заявителя);

– для первого члена семьи (уполномоченного заявителя); 100% – для каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы;

– для каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы; 70% – для каждого следующего члена семьи.

Для лиц, имеющих право на пенсию по возрасту или достигших 60 лет без достаточного страхового стажа, помощь определяется пропорционально количеству лет стажа. А именно:

менее 10 лет – 53% от базовой величины;

от базовой величины; 10-20 лет – 62%;

20-30 лет – 70% ;

; более 30 лет – 88%.

Какие выплаты объединяет новая помощь

государственная помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей в многодетных семьях;

временная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или место их проживания неизвестно;

государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и людям с инвалидностью.

Если семья уже получает один из этих видов выплат, для перехода на базовую помощь необходимо официально отказаться от старой. Подать документы может только один член семьи – помощь назначается на всю семью. Заявление нужно подать в два этапа:

сначала – заявление о намерении получить помощь , где указываются личные и контактные данные заявителя и все члены семьи;

, где указываются личные и контактные данные заявителя и все члены семьи; после ознакомления с расчетом размера помощи – заявление о назначении базовой социальной помощи.

Каждый совершеннолетний член семьи должен собственноручно подписать документы в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Оформить помощь можно также в приложении Дія, но пока только для отдельных категорий получателей:

помощи малообеспеченным семьям;

пособия одиноким матерям;

выплат на детей из многодетных семей.

Для онлайн-подачи нужно иметь ID-карту или загранпаспорт и верифицированный налоговый номер (РНУКПН). Выплату назначают на 6 месяцев, после чего она автоматически продлевается на время действия экспериментального проекта – то есть до двух лет.

