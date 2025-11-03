В Украине запустят новый пакет "зимней поддержки": кто и какие выплаты получит

Уже в декабре в Украине запустят новый пакет "зимней поддержки". Граждане смогут получить от 1000 до 6500 гривен в зависимости от категории. Отмечается, что таким образом государство поможет покрыть основные расходы на еду, лекарства, одежду и коммунальные услуги в зимний период.

Видео дня

Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин в эфире телемарафона. По его словам, программа предусматривает два уровня помощи. Первый – разовая выплата в размере 6500 гривен, которую получит наиболее социально уязвимое население. Среди получателей:

семьи с детьми;

семьи, над детьми которых установлена опека;

детские дома семейного типа;

малообеспеченные семьи с детьми;

внутренне перемещенные лица с инвалидностью I группы;

одинокие пенсионеры.

Как пояснил Улютин, эти средства можно будет потратить на продукты питания, лекарства, теплую одежду или оплату коммунальных услуг. Основная цель программы – помочь людям покрыть базовые расходы в сложный зимний период, когда расходы на энергоносители и продукты традиционно растут.

Второй уровень поддержки – 1000 гривен для всех граждан, которые обратятся в декабре. Эти деньги будут доступны для расходов на более широкий спектр потребностей – от проезда до приобретения медикаментов и базовых товаров. Министр уточнил, что перечень разрешенных направлений использования средств останется подобным прошлогоднему.

"Мы готовы уже на ближайшее заседание правительства выносить проект акта о поддержке. Идея заключается в том, чтобы помощь была быстрой, адресной и максимально доступной для людей", – отметил Улютин в эфире телемарафона.

Министр также напомнил, что с 1 ноября стартовала отдельная программа компенсации электроэнергии для жителей прифронтовых территорий. Она предусматривает покрытие 100 кВт на одного человека или 300 кВт на семью. Кроме того, действует разовая помощь на закупку твердого топлива для домохозяйств, которые не подключены к централизованному отоплению.

Такие меры, по словам Улютина, направлены на уменьшение гуманитарных рисков во время отопительного сезона, особенно в регионах, страдающих от боевых действий. "Наша задача – не допустить, чтобы люди остались без тепла, света или базовых продуктов. Государство должно обеспечить минимальный уровень безопасности и достоинства даже в самых сложных условиях войны", – подчеркнул глава Минсоцполитики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют масштабную реформу системы социальной защиты – чтобы сделать ее соответствующей стандартам Европейской социальной хартии. В частности, для этого изменят метод расчета прожиточного минимума и разработают Социальный кодекс Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!