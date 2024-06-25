Более половины мошеннических сайтов происходят из России: как себя защитить

Более половины мошеннических сайтов происходят из России, поэтому украинцам следует тщательно проверять сайты, на которых они вводят свои данные во избежание фишинговых атак. Для безопасности проверяйте адрес сайта, протокол (http или https), переходите на сайты через поисковую систему и проверяйте информацию из официальных источников.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. Украинцев призывают быть особенно осторожными и не дать врагу себя обмануть.

Мошеннические сайты создаются с целью получения личных данных пользователей, таких как информация о платежных картах, логинах и паролях от интернет-банкинга, социальных сетей и т.д. Эти данные могут быть использованы для финансовых махинаций, кражи личной информации или даже для шантажа. Как избежать мошенничества:

проверка адреса ресурса;

Прежде всего, тщательно проверяйте адрес нужного ресурса. Любые отличия в написании могут свидетельствовать о том, что вы оказались на сайте фишинга. К примеру, дополнительные символы или изменение порядка букв могут указывать на мошенническую деятельность.

протокол сайта;

Обращайте внимание на протокол сайта. Протокол http ненадежен и означает, что сайтом пользоваться нельзя. Протокол https более безопасен, но даже в этом случае стоит продолжить проверку сайта.

переход на сайт;

Если нужно перейти на сайт организации, адрес которого вы получили в ссылке, лучше введите в поисковике название необходимого сайта и только тогда переходите на веб-ресурс. Это поможет избежать фишинговых сайтов, которые могут маскироваться под известные организации.

проверка информации из официальных источников.

Всегда проверяйте информацию из официальных источников. К примеру, перед тем как вводить свои данные на сайте, убедитесь, что он является официальным вебресурсом организации. Это можно сделать с помощью поиска официальных контактов или проверки наличия сайта в официальных списках.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, используя общедоступные сети Wi-Fi, украинцы сталкиваются с серьезным риском перехвата личных данных. Для защиты данных рекомендуется использовать мобильный интернет от оператора, включить VPN-сервис и избегать автоматического подключения к опасным сетям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!