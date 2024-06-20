Мошенники нашли новый способ выманивать у украинцев критически важные данные: как себя защитить

Используя общедоступные сети Wi-Fi, украинцы сталкиваются с серьезным риском перехвата личных данных . Для защиты данных рекомендуется использовать мобильный интернет от оператора, включить VPN-сервис и избегать автоматического подключения к опасным сетям.

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Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи). "Мошенники могут перехватывать данные банковских карт, пароли, сообщения и другие конфиденциальные данные при использовании общедоступных сетей Wi-Fi", – предостерегает служба.

Как обезопасить свои данные

Чтобы защитить свои данные от мошенников при использовании интернета, Госспецсвязи рекомендует следовать нескольким советам. А именно:

пользуйтесь мобильным интернетом от вашего оператора (Hotspot). Это самый безопасный способ подключения к интернету, значительно уменьшающий риск перехвата ваших данных;

(Hotspot). Это самый безопасный способ подключения к интернету, значительно не производите банковские операции при подключении к общедоступной сети Wi-Fi. Это особенно важно, ведь финансовые данные могут стать легкой добычей для злоумышленников;

не используйте сети Wi-Fi, которые просят авторизироваться по телефону, адресу электронной почты или по социальным сетям. Такая авторизация предоставляет больше личной информации, которую могут использовать мошенники;

адресу электронной почты или по социальным сетям. Такая авторизация предоставляет больше личной информации, отключите автоматическое подключение к общедоступным сетям Wi-Fi. Это позволит избежать случайного подключения к опасным сетям;

Это позволит избежать случайного подключения используйте VPN-сервисы при подключении к общедоступным сетям Wi-Fi. VPN (Virtual Private Network) создает защищенное соединение, которое шифрует ваши данные и затрудняет их перехват.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев продолжают обманывать мошенники, которые выманивают у них деньги с помощью дейтинговых-платформ. Одной из пострадавших стала жительница Ивано-Франковска, передавшая аферистам почти полмиллиона гривен.

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