Более миллиона переселенцев остались без пенсии: Лубинец призвал упростить верификацию

Украинские пенсионеры из числа вынужденно перемещенных лиц, в январе текущего года "массово остались без пенсий". Таких пенсионеров сейчас в Украине более 1.3 миллиона, и подавляющее большинство из них не получили пенсии из-за необходимости сделать в Пенсионном фонде верификацию – люди просто не понимают, что от них требуют. В ПФУ огромные очереди, люди массово жалуются на работу государственного фнду.

Как отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, его "год начался с многочисленных обращений граждан о прекращении выплаты пенсий". Более того, к омбудсмену с такой жалобой обратилась даже его мама.

В чем проблема

"Оказывается, для того чтобы получить пенсию, надо пройти через процедуру подтверждения факта, что люди не получают пенсию от органов РФ. Это нужно сделать следующим образом: зайти на вебпортал ПФУ, авторизоваться в личном кабинете, использовав для этого квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис" (или "Дія ID"), созданную в приложении "Дія", – объяснил омбудсмен.

Конечно, подавляющее большинство пенсионеров не настолько разбираются в современных технологиях, чтобы собственноручно сделать и поставить электронную подпись.

"Сколько пенсионеров сможет сделать это? Я вам отвечу – очень мало! Все остальные физически пошли в отделение ПФУ", – рассказал Лубинец.

Один из примеров

"Приведу пример моей мамы. Она выехала из Волновахи, когда город начала расстреливать российская артиллерия, переехала в другой город, получила справку ВПЛ и все эти годы законно получала пенсию от государства. В январе она звонит мне и спрашивает, почему в этом месяце нет пенсии. Оказывается, выплаты приостановили, потому что она не прошла идентификацию на сайте ПФУ. Не потому, что что-то нарушила, что потеряла право, а лишь потому, что государство не довело до людей понятную информацию", – возмущен омбудсмен.

Судя по обращениям в его Офис, в такой же ситуации оказались "тысячи пенсионеров". Причем люди узнали о новых требованиях уже тогда, когда пенсионные выплаты просто не поступили на счет.

"В результате – очереди, паника и фактически парализована работа органов Пенсионного фонда. Но проблема не в людях. Проблема в том, что обязанность государства проверять информацию переложили на самих пенсионеров. причем даже нормально их об этом не уведомив", – считает Дмитрий Лубинец.

Что будет дальше

Что еще больше возмущает – так это тот факт, что во властных структурах есть все соответствующие данные и реестры. И проверять что-то государство может и должно само.

"У многих пенсионеров нет смартфонов, нет "Дії". Как они должны были узнать необходимую информацию, и как им пройти верификацию? Именно поэтому я обратился к Правительству с требованием не усложнять людям жизнь, а упростить процедуру: продлить сроки подтверждения, нормально проинформировать всех пенсионеров и использовать уже имеющиеся государственные реестры вместо того, чтобы гонять людей по новым кругам верификации", – отметил омбудсмен.

