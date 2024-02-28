Более 1 млн грн: во сколько денег обходится Украине один народный депутат

Украина выделяет на аренду жилья одному нардепу 37 тысяч 900 грн. в год, а на оплату проезда уходит 7500 грн. ежемесячно. Всего один народный депутат обходится в 1,6 млн грн налогов в год.

Это следует из постановления Верховной Рады о бюджете на 2024 год. В документе говорится, что на оплату проезда народным депутатам выделяют по 7500 грн ежемесячно.

Кроме того, члены парламента получают 19 тысяч 452 грн. в месяц на начисление на оплату труда помощников-консультантов. В год выходит 233 тысячи 423,5 грн.

На аренду жилья бюджет выделяет народному депутату 237 тысяч 900 грн. в год. Однако более миллиона гривен в год члены парламента получают на Фонд для оплаты труда помощников-консультантов. Это 88 тысяч 418 грн. в месяц.

Кроме того, из бюджета выделяется 8000 грн в год на командировку помощников-консультантов в избирательные округа. По 167 гривен в месяц – на оплату содержания помещений в избирательных округах.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, в Нетешине в Хмельнитчине городской голова и его заместители за год получают миллионы гривен заработной платы. Однако за что именно им начисляют такие деньги, объяснить они не в состоянии.

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