В Украине запустят новые поезда по важным туристическим направлениям: какая цены билетов

В "Укрзалізнице" решили оптимизировать график движения на летний период и запустили два новых рейса в направлении запада и юга: Киев – Черновцы (цена за плацкарт – от 294 грн) и Сумы – Рахов (цена за плацкарт – от 324 грн) . Кроме того, графики ряда других популярных поездов переписали.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрзалізнице", назвав новые направления наиболее востребованными. Поэтому в компании решили перераспределить на них вагоны с менее популярных маршрутов.

Восстановление легендарного маршрута

Железнодорожники возобновляют движение поезда №143/144 Сумы – Рахов, который снова соединит Северную Слобожанщину и Северщину с Западом страны. Жители Сум, Белополья и Конотопа получат прямое сообщение с Винницей, Хмельницким, Тернополем, Львовом, Ивано-Франковском, а также карпатскими курортами – Яремчей и Ворохтой. Стоимость билетов на такой поезд (на рейс 4 июня):

плацкарт – 324 грн;

купе – 507 грн.

Дополнительный рейс в Черновцы

Кроме того, для удовлетворения повышенного спроса между столицей и Буковиной назначен дополнительный поезд №227/228 Киев – Черновцы.

График: будет курсировать через день.

будет курсировать через день. Маршрут: через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск и Коломыю.

через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск и Коломыю. Состав поезда: вагоны классов "плацкарт", "купе" и "СВ".

вагоны классов "плацкарт", "купе" и "СВ". Стоимость билетов: плацкарт – 294 грн, купе – 450 грн.

Перевод поездов на ежедневное курсирование

Сразу 7 пар поездов, которые ранее ходили по отдельному графику или в определенные дни недели, теперь будут курсировать ежедневно:

№4/3 Ужгород – Днепр;

Ужгород – Днепр; №86/85 Львов – Запорожье;

Львов – Запорожье; №128/127 Львов – Кривой Рог, Запорожье;

Львов – Кривой Рог, Запорожье; №78/77 Ковель – Одесса;

Ковель – Одесса; №88/87 Ковель – Днепр;

Ковель – Днепр; №7/8 Харьков – Одесса;

Харьков – Одесса; №121/122 Николаев – Киев.

Как приобрести билеты

В мобильном приложении.

На сайте бронирования.

В железнодорожных кассах.

Правила продажи билетов

Продажа проездных документов на все указанные рейсы будет открываться поэтапно – в соответствии с датами курсирования.

Глубина продажи билетов пока зависит от конкретного направления и составляет 5-20 суток до даты отправления поезда.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в мае "Укрзалізниця" получила первые 6 из 100 новых пассажирских вагонов нового поколения. Они произведены в Украине и уже вошли в состав флагманского поезда №81 "Сакура", который с 28 апреля начал курсировать между Киевом и крупным региональным центром Ужгородом. Новые вагоны относятся к классу купе и, среди прочего, имеют улучшенные полки, кондиционирование, обновленные аккумуляторные батареи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!