В Украине запустят новые поезда по важным туристическим направлениям: какая цены билетов
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В "Укрзалізнице" решили оптимизировать график движения на летний период и запустили два новых рейса в направлении запада и юга: Киев – Черновцы (цена за плацкарт – от 294 грн) и Сумы – Рахов (цена за плацкарт – от 324 грн) . Кроме того, графики ряда других популярных поездов переписали.
Об этом сообщили в "Укрзалізнице", назвав новые направления наиболее востребованными. Поэтому в компании решили перераспределить на них вагоны с менее популярных маршрутов.
Восстановление легендарного маршрута
Железнодорожники возобновляют движение поезда №143/144 Сумы – Рахов, который снова соединит Северную Слобожанщину и Северщину с Западом страны. Жители Сум, Белополья и Конотопа получат прямое сообщение с Винницей, Хмельницким, Тернополем, Львовом, Ивано-Франковском, а также карпатскими курортами – Яремчей и Ворохтой. Стоимость билетов на такой поезд (на рейс 4 июня):
- плацкарт – 324 грн;
- купе – 507 грн.
Дополнительный рейс в Черновцы
Кроме того, для удовлетворения повышенного спроса между столицей и Буковиной назначен дополнительный поезд №227/228 Киев – Черновцы.
- График: будет курсировать через день.
- Маршрут: через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск и Коломыю.
- Состав поезда: вагоны классов "плацкарт", "купе" и "СВ".
- Стоимость билетов: плацкарт – 294 грн, купе – 450 грн.
Перевод поездов на ежедневное курсирование
Сразу 7 пар поездов, которые ранее ходили по отдельному графику или в определенные дни недели, теперь будут курсировать ежедневно:
- №4/3 Ужгород – Днепр;
- №86/85 Львов – Запорожье;
- №128/127 Львов – Кривой Рог, Запорожье;
- №78/77 Ковель – Одесса;
- №88/87 Ковель – Днепр;
- №7/8 Харьков – Одесса;
- №121/122 Николаев – Киев.
Как приобрести билеты
- В мобильном приложении.
- На сайте бронирования.
- В железнодорожных кассах.
Правила продажи билетов
- Продажа проездных документов на все указанные рейсы будет открываться поэтапно – в соответствии с датами курсирования.
- Глубина продажи билетов пока зависит от конкретного направления и составляет 5-20 суток до даты отправления поезда.
Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в мае "Укрзалізниця" получила первые 6 из 100 новых пассажирских вагонов нового поколения. Они произведены в Украине и уже вошли в состав флагманского поезда №81 "Сакура", который с 28 апреля начал курсировать между Киевом и крупным региональным центром Ужгородом. Новые вагоны относятся к классу купе и, среди прочего, имеют улучшенные полки, кондиционирование, обновленные аккумуляторные батареи.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!