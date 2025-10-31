Беженцы из Украины недовольны жизнью в Германии: какие экономические факторы повлияли

Украинцы остаются самой большой группой беженцев с временной защитой в Германии, однако уровень их удовлетворенности жизнью является относительно низким. В частности он ниже, чем у мигрантов из других стран Восточной Европы.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Федерального института демографических исследований (BiB). Такие данные приводятся по состоянию на лето 2023 года.

Авторы исследования утверждают, что в среднем украинские беженцы оценили свой уровень удовлетворенности жизнью в Германии в 6,3 из 10, тогда как среди других иммигрантов из Восточной Европы этот показатель в среднем достигает 7,2. Согласно результатам оценивания:

от 0 до 6 – менее удовлетворены;

от 7 до 8 – удовлетворены;

от 9 до 10 – очень довольны.

"Однако эта группа в среднем живет в Германии дольше и на данный момент не имеет опыта, связанного с войной и беженством", – говорится в документе.

Украинцы изменили отношение к Германии

Несмотря на такие низкие результаты, уровень удовлетворенности жизнью в Германии среди украинцев несколько повысился. Если в 2022 году (то есть незадолго после прибытия большинства украинских беженцев в Германию) он составлял 5,9 пункта, то летом-2023 достиг в среднем 6,3 пункта, что авторы связывают с различными факторами:

изучением немецкого языка , что позволяет расширить участие в общественной жизни;

, что позволяет расширить участие в общественной жизни; переездом из общежития в частное жилье;

в частное жилье; началом трудоустройства.

Большинство украинцев все еще недовольны

В то же время среди украинцев больше всего (51,4%) именно тех, кто "менее доволен" своей жизнью в Германии. Тогда как "довольных" – 38,3%, а "очень довольных" – 10,2%.

Но статистика заметно разделена по возрастной характеристике: молодежи в Германии нравится больше, чем пожилым людям. В частности, в возрастной категории до 50 лет "довольных" – 40,8%, "очень довольных" – 10,9%. В то же время среди тех, кто старше 50 лет: 60% – "менее довольны".

Кроме того, украинские женщины на 0,3% менее довольны жизнью в Германии, чем мужчины – среди последних доля "очень довольных" составляет 13%. Впрочем, это значительно меньше, чем среди немецкого населения без миграционного бэкграунда, отмечают авторы.

Особенно низкий уровень удовлетворенности жизнью в Германии среди украинцев, которые не имеют партнера или приехали без него. В то же время те, кто проживает с малолетними детьми, более довольны жизнью, чем опрошенные без детей. Также высокий уровень удовлетворенности жизнью в Германии демонстрируют беженцы, которые хорошо говорят на немецком, а также те, кто не живут в общежитиях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Бавария (федеральная земля в составе Германии) выступила за ограничение въезда для украинских беженцев. Ее министр-президент Маркус Зедер заявил, что в Германию приехало слишком много украинских мужчин.

