Беженцев из Украины предупредили о выселении из бесплатного жилья в Германии: кто в зоне риска

Германия столкнулась с дефицитом жилой недвижимости, из-за чего уже отказывается от практики предоставления украинским беженцам отдельного жилья за счет государства. На этом фоне безработных украинцев и "новых" беженцев могут обязать оплачивать аренду самостоятельно или переехать в коллективные центры размещения.

О таком сценарии на своем YouTube-канале предупредил адвокат Роман Иванов. Он отметил, что новоприбывшим украинцам в некоторых регионах уже предлагают не отдельное жилье, а общежития.

В чем корень проблемы

Значительная часть украинцев, находящихся в Германии по параграфу 24 Закона о пребывании, живет в отдельных квартирах и частных домах, расходы на которые покрывает государство, подчеркивает Роман Иванов. Однако уже сейчас власти ряда земель стали направлять вновь прибывших не в отдельное жилье, а в общежития и лагеря для беженцев.

Проблему обостряет критический дефицит жилого фонда. Согласно результатам исследовании немецкого Федерального института исследований строительства, городских дел и пространственного развития, Германии не хватает 800 тыс. единиц жилой недвижимости.

Кто может остаться без социальных квартир

Безработные украинцы , ныне живущие в отдельных квартирах за государственный счет и получающие пособие (Bürgergeld).

, ныне живущие в отдельных квартирах за государственный счет и получающие пособие (Bürgergeld). Прибывшие после 1 апреля 2025 года – они изначально получают урезанный пакет прав, без доступа к отдельным квартирам.

Именно этим трем категории украинских беженцев после марта 2027 года могут предложить либо платить самостоятельно, либо переехать в коллективное жилье. В то же время, работающих украинцев, которые сами оплачивают аренду, эти изменения практически не затронут.

"Даже если продлят временную защиту, то таких социальных прав, которые они имели изначально, украинцы в Германии уже иметь не будут. И это, конечно же, скажется на жилищных условиях и на жилищных правах", – уверен эксперт.

В то же время европейская организация по проблемам бездомности FEANTSA опубликовала феврале 2025 года доклад о положении украинских беженцев в ЕС. В нем отмечает, что если оказывать украинцам меньше поддержки, то им будет намного сложнее получить жилье в Германии, поэтому в стране может увеличиться и количество бездомных беженцев.

