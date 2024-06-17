Без стажа не будет пенсии: какие выплаты предусмотрены для невыполнивших требования

Украинцы, не имеющие достаточного страхового стажа для пенсии, могут получать государственную социальную помощь, которую можно оформить в органах социальной защиты или ЦНАП. В 2024 году размер этого пособия составляет 2 361 грн, что соответствует прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность.

Видео дня

Об этом напомнило Уряд online. Украинцы, не имеющие достаточного страхового стажа для получения пенсии по возрасту, могут обратиться за государственной социальной помощью.

Эта возможность обеспечивает поддержку гражданам, не достигшим необходимого стажа для выхода на пенсию, но нуждающихся в финансовой помощи. Для выхода на пенсию в 2024 году необходимо иметь такой страховой стаж:

в 60 лет – от 31 года стажа;

– от 31 года стажа; в 63 года – от 21 до 31 года стажа;

– от 21 до 31 года стажа; в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

Если у гражданина страховой стаж меньше 15 лет, то он может получать социальную помощь в 65 лет, при условии, что совокупный доход семьи позволяет это сделать. Социальную помощь можно оформить в следующих учреждениях:

в органах социальной защиты населения по месту прописки или фактического проживания;

в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Для оформления социальной помощи необходимо предоставить определенный перечень документов. А именно:

заявление по форме, утвержденной Министерством социальной политики;

паспорт, трудовая книжка и документ, удостоверяющий регистрацию в государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

справка Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже;

об имеющемся страховом стаже; право на доходы и имущественное состояние за последние шесть календарных месяцев (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи);

(заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи); копия решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными).

Социальная помощь назначается в размере 30% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, но не может быть менее 100% указанного прожиточного минимума. В 2024 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2361 грн. При изменении прожиточного минимума размер социального пособия для нетрудоспособных лиц также увеличивается.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стремительно сокращается количество пенсионеров. После последней крупной пенсионной реформы 2017 года их стало меньше примерно на 2 млн. человек. На это повлияло как сокращение численности населения из-за войны, оккупации и миграции, так и усложнения условий, которым нужно отвечать, чтобы стать пенсионером.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!