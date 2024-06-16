Украинцам разрешили выходить на пенсию за деньги пораньше: сколько надо заплатить

Украинцы могут выйти на пенсию по возрасту или страховому стажу. Чем больше стажа у человека – чем раньше он сможет выйти на заслуженный отдых. Но если стажа не хватает – его можно докупить на сайте Пенсионного фонда. Один год стажа обойдется в более 21,1 тыс. грн.

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Таким образом, можно избежать заключения бумажного договора и посещения государственных учреждений, сообщили на Правительственном портале. Добровольно участвовать в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут не только работающие, но и нетрудоустроенные граждане.

Как докупить страховой стаж

В случае добровольного участия каждое лицо самостоятельно определяет размер и периодичность страховых взносов. Для этого нужно:

войти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с помощью электронной подписи, Действие подписи или GOV.ID

выбрать раздел "Коммуникация по ПФУ";

нажать "Договор на добровольное участие";

выбрать за кого будут уплачиваться взносы – за себя или за другое лицо;

указать личные данные лица, в пользу которого будут производиться взносы;

дать согласие на обработку персональной информации и подтвердить ее;

подписать соглашение с помощью Квалифицированной электронной подписи (КЭП);

уплатить взносы одним из предложенных способов.

Размер взносов

Неработающие добровольные участники программы самостоятельно определяют размер взносов. Но чтобы Пенсионный фонд зачислил полный месяц страхового стажа, за лицо должен быть уплачен по меньшей мере минимальный взнос, который составляет 22% от минимальной заработной платы.

Поскольку с 1 апреля 2024 года "минималка" в Украине выросла до 8000 грн, единый социальный взнос составляет 1760 грн в месяц. Соответственно один год страхового стажа обойдется в 21 120 грн.

Платеж необязательно должен быть произведен одновременно – сумма нескольких взносов будет считаться в целом за месяц, когда они поступили. Проверить данные о зачислении платежей и количестве дней приобретенного страхового стажа можно в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ.

Кто имеет право на участие

Услуга доступна для застрахованных и незастрахованных лиц от 16 лет и до достижения ими пенсионного возраста. Для этого нужно относиться к одной из категорий:

трудоустроены за границей, желающие получать пенсию в Украине;

предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;

с низким уровнем дохода, желающих увеличить размер пенсии в будущем.

Также OBOZ.UA сообщал о перерасчете пенсий некоторым работающим пенсионерам задним числом в июне. В результате перерасчета сумма выплат увеличится для каждого пенсионера индивидуально.

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