Пенсию в 60 лет получат не все: кто и когда выйдет на заслуженный отдых
В 2024 году для ухода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 31 года страхового стажа, и эти требования будут расти до 2028 года. Если стажа не хватает, его можно докупить или получить пособие вместо пенсии.
OBOZ.UA разобрался сколько стажа нужно для выхода на заслуженный отдых. В 2024 году в Украине выход на пенсию возможен при достижении 60 лет, но это зависит не только от возраста, но и от достаточного страхового стажа.
В этом году требования к стажу составляют не менее 31 года для выхода на пенсию в 60 лет, и они будут расти до 2028 года. Эти изменения направлены на постепенное повышение пенсионного обеспечения и оптимизацию системы социального страхования.
Требования к страховому стажу в 2024 году
Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2024 году нужно иметь не менее 31 года страхового стажа. Если у человека нет такого количества стажа, он может выйти на пенсию позже – в 63 или 65 лет, в зависимости от стажа. В 63 года можно выйти на пенсию, если есть не менее 21 года стажа, а в 65 лет – при наличии от 15 до 21 года стажа.
Если до 65 лет нет даже 15 лет страхового стажа, пенсия не будет начисляться. В таком случае назначается специальная денежная помощь, размер которой зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2024 году это 2 920 гривен.
Изменения в требованиях к стажу к 2028 году
Каждый год к 2028 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию будет увеличиваться на один год. Например, в 2025 году минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет составит 32 года, а в 2028 году – 35 лет. Это означает, что будущие пенсионеры должны готовиться к тому, что для получения пенсии потребуется больше стажа. Ниже приведена таблица требований к стажу:
Что делать, если не хватает стажа
Если человеку не хватает страхового стажа для ухода на пенсию, он имеет возможность его докупить. Это можно сделать через Пенсионный фонд Украины, заключив договор о добровольном участии в системе социального страхования. Есть два вида договоров: на длительный период с регулярными оплатами или разовая покупка стажа.
- долгосрочный договор заключается на период от одного до пяти лет, оплаты производятся ежемесячно, а стоимость взноса составляет 22% от минимальной заработной платы. В январе 2024 года это 1562 грн. в месяц стажа, а с апреля стоимость вырастет до 1760 грн. из-за повышения минимальной заработной платы до 8000 грн.;
- одноразовая покупка стажа позволяет сразу докупить недостающие месяцы или годы и выйти на пенсию без ожидания. Однако этот вариант стоит дороже – 44% минимальной заработной платы за месяц стажа. В январе-апреле 2024 года это 3124 грн в месяц, а после повышения минималки - 3520 грн.
Право на досрочную пенсию
В Украине отдельные категории граждан имеют право на досрочный уход на пенсию. К ним относятся:
- лица с инвалидностью, в том числе слепые и лица с инвалидностью с детства;
- многодетные матери и матери детей с инвалидностью;
- военнослужащие и участники боевых действий;
- лица, потерявшие работу из-за сокращения штата или из-за состояния здоровья.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство социальной политики планирует провести реформу и перечислить устаревшие пенсии. Речь идет о выплатах украинцев, которые давно вышли на заслуженный отдых и имеют в формуле расчета "старые" зарплаты.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!