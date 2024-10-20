Пенсию в 60 лет получат не все: кто и когда выйдет на заслуженный отдых

В 2024 году для ухода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 31 года страхового стажа, и эти требования будут расти до 2028 года. Если стажа не хватает, его можно докупить или получить пособие вместо пенсии.

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OBOZ.UA разобрался сколько стажа нужно для выхода на заслуженный отдых. В 2024 году в Украине выход на пенсию возможен при достижении 60 лет, но это зависит не только от возраста, но и от достаточного страхового стажа.

В этом году требования к стажу составляют не менее 31 года для выхода на пенсию в 60 лет, и они будут расти до 2028 года. Эти изменения направлены на постепенное повышение пенсионного обеспечения и оптимизацию системы социального страхования.

Требования к страховому стажу в 2024 году

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2024 году нужно иметь не менее 31 года страхового стажа. Если у человека нет такого количества стажа, он может выйти на пенсию позже – в 63 или 65 лет, в зависимости от стажа. В 63 года можно выйти на пенсию, если есть не менее 21 года стажа, а в 65 лет – при наличии от 15 до 21 года стажа.

Если до 65 лет нет даже 15 лет страхового стажа, пенсия не будет начисляться. В таком случае назначается специальная денежная помощь, размер которой зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2024 году это 2 920 гривен.

Изменения в требованиях к стажу к 2028 году

Каждый год к 2028 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию будет увеличиваться на один год. Например, в 2025 году минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет составит 32 года, а в 2028 году – 35 лет. Это означает, что будущие пенсионеры должны готовиться к тому, что для получения пенсии потребуется больше стажа. Ниже приведена таблица требований к стажу:

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для пенсии в 60 лет Минимальный стаж для пенсии в 63 года Минимальный стаж для пенсии в 65 лет 2024 31 год 21 год 15 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Что делать, если не хватает стажа

Если человеку не хватает страхового стажа для ухода на пенсию, он имеет возможность его докупить. Это можно сделать через Пенсионный фонд Украины, заключив договор о добровольном участии в системе социального страхования. Есть два вида договоров: на длительный период с регулярными оплатами или разовая покупка стажа.

долгосрочный договор заключается на период от одного до пяти лет, оплаты производятся ежемесячно, а стоимость взноса составляет 22% от минимальной заработной платы. В январе 2024 года это 1562 грн. в месяц стажа, а с апреля стоимость вырастет до 1760 грн. из-за повышения минимальной заработной платы до 8000 грн.;

заключается на период от одного до пяти лет, оплаты производятся ежемесячно, а стоимость взноса составляет от минимальной заработной платы. В январе 2024 года это в месяц стажа, а с апреля стоимость вырастет до из-за повышения минимальной заработной платы до 8000 грн.; одноразовая покупка стажа позволяет сразу докупить недостающие месяцы или годы и выйти на пенсию без ожидания. Однако этот вариант стоит дороже – 44% минимальной заработной платы за месяц стажа. В январе-апреле 2024 года это 3124 грн в месяц, а после повышения минималки - 3520 грн.

Право на досрочную пенсию

В Украине отдельные категории граждан имеют право на досрочный уход на пенсию. К ним относятся:

лица с инвалидностью, в том числе слепые и лица с инвалидностью с детства;

и лица с инвалидностью с детства; многодетные матери и матери детей с инвалидностью;

и матери детей с инвалидностью; военнослужащие и участники боевых действий;

и участники боевых действий; лица, потерявшие работу из-за сокращения штата или из-за состояния здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство социальной политики планирует провести реформу и перечислить устаревшие пенсии. Речь идет о выплатах украинцев, которые давно вышли на заслуженный отдых и имеют в формуле расчета "старые" зарплаты.

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