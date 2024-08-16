Без пенсии остался каждый седьмой украинец пенсионного возраста: как изменили правила

В Украине по достижении пенсионного возраста в 60 лет около 14% человек не получают выплаты (каждый седьмой). За неимением стажа им приходится работать до 63 или 65 лет.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Аналитики OECD (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 37 стран) опубликовали подробный отчет о ситуации в Украинской пенсионной системе и сравнили ее с другими странами организации.

За 2019-2023 годы доля вышедших на пенсию до 60 лет упала с 25% до 11%, тогда как количество людей, получавших пенсию после 60 лет, возросло от 0.5% до 14%. Это произошло благодаря росту требований по стажу.

Ни одна страна Европы, включая Беларусь и Молдову, не сохранила пенсионный возраст на уровне 60 лет. В Украине же те, кто выполнит норматив по стажу (сейчас 31 год, постепенно повышается до 35 лет стажа), могут выходить на пенсию в 60 лет. По данным аналитиков ОЭСР, по последним данным 2021 года украинцы в среднем после 60 лет жили около 10 лет. Женщины – до 74,4 лет, что почти на 10 лет больше, чем у мужчин.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, к своему 60-летию вам нужно иметь:

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 года стажа;

в 2026-м – от 33 года стажа;

в 2027-м – от 34 года стажа;

в 2028-м – от 35 года стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года, к своему 60-летию вам нужно иметь:

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 года стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 года стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 года стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 года стажа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине для части получателей изменились правила выплаты пенсии. Речь идет о пенсионерах, временно проживающих за границей. Теперь они должны проходить специальную проверку – идентификацию.

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