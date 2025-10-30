Украинцы смогут получить 6,5 тыс. грн "зимней помощи": кто именно и что для этого нужно

В Украине готовят программу "Теплая зима", по которой малообеспеченные семьи, в частности проживающие на прифронтовых территориях, получат единовременную денежную помощь в размере 6 500 гривен. Получить выплату смогут более 660 тысяч человек – малообеспеченные семьи, дети под опекой, люди с инвалидностью и одинокие пенсионеры.

Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин в комментарии СМИ. По его словам, правительство уже подготовило проект соответствующего нормативного акта, который в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров.

Как пояснил министр, инициатива направлена прежде всего на малообеспеченные семьи и социально уязвимые категории граждан, которые зимой сталкиваются с повышенными затратами из-за роста стоимости энергоносителей. "Мы работаем над этим актом. Должны на ближайший Кабмин вынести на рассмотрение вопрос о выделении 6,5 тысячи гривен для малообеспеченных семей, в том числе для проживающих на прифронтовой территории", – отметил Улютин.

По его словам, финансирование уже предусмотрено в государственном бюджете, поэтому после принятия решения правительством выплаты начнутся без проволочек. "Средства есть. Как только будет проголосовано Кабинетом министров, мы сразу начнем имплементацию этого акта. Мы рассчитываем на оперативное принятие, чтобы помочь тем, кто в этом больше всего нуждается", – добавил министр. Согласно пояснительной записке к проекту постановления, единовременное пособие получит более 660 тысяч украинцев из пяти основных категорий:

335,9 тыс. детей из малообеспеченных семей;

40,9 тыс. детей под опекой или попечительством;

1 тыс. детей с инвалидностью в приемных семьях и детских домах семейного типа;

252,9 тыс. детей и 12,8 тыс. лиц с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;

17,5 тыс. одиноких пенсионеров.

Государство уже накопило необходимые ресурсы для реализации этого мероприятия, заверил министр социальной политики. Ожидается, что принятие постановления состоится в ближайшее время, а первые выплаты могут стартовать уже в начале декабря 2025 года. Министерство социальной политики подчеркивает, что эта программа не заменяет существующие субсидии, а является дополнительной помощью для семей с самым низким доходом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ряде украинских регионов возобновили прием заявок по программе еМалятко. Теперь можно оформить все необходимые документы для новорожденного ребенка, в том числе и на выплату 7689 гривен от государства.

