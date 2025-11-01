'Будем максимально помогать': Зеленский – о зимней поддержке украинцев, поездках 'Укрзализныцей' и ситуации на фронте. Видео

Президент Владимир Зеленский анонсировал пакет программ по зимней поддержке украинцев, сейчас правительство определяет, какие конкретные элементы будут учтены. Также он проинформировал о ситуации на фронте и состоянии энергетики.

Об этом глава государства сообщил во время своего традиционного вечернего обращения к гражданам в субботу, 1 ноября. Вместе с тем украинский лидер заверил, что сохранит на зиму фиксированную цену на газ.

"Я поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, – зимнюю поддержку. Мы сейчас определяем, какие конкретно элементы будут учтены", – говорится в сообщении.

Подробнее о поддержке украинцев

По словам президента, предусмотрено два направления помощи: непосредственная финансовая поддержка, вроде прошлогодней, которую можно будет направить на самые насущные потребности.

А также отдельная программа для наиболее уязвимых категорий населения – одиноких пожилых людей, многодетных семей, жителей зон боевых действий и других социально незащищенных групп. Детали этих инициатив должна представить премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Обязательно сохраним на зиму фиксированную цену на газ – никаких повышений, – также на электричество для бытовых потребителей", – заверил глава государства.

Три тыс. км поездом бесплатно

Отдельно Зеленский поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех граждан Украины, и сейчас уже есть предложения от Укрзализныци – УЗ-3000.

"Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов – Киев, Киев – Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно", – указано в сообщении.

Президент подчеркнул, что сейчас идет проработка программы, направленной на поддержку сферы пассажирских перевозок. Ожидается, что компания продемонстрирует реальный результат использования государственных средств, которые должны приносить пользу обществу.

Забота о здоровье украинцев

Также продолжается работа по расширению медицинских программ. Министерство здравоохранения готовит запуск проекта чекапов. Это инициативы, которая позволит каждому взрослому человеку уделить больше внимания своему здоровью. Запуск программы запланирован на январь.

"Я поручил правительству в ближайшие недели завершить подготовку этой зимней поддержки и представить детали пакета до 15 ноября, чтобы люди могли начинать пользоваться", – отметил Зеленский.

Энергетическая ситуация

"Отдельно и подробно сегодня обсудили ситуацию в энергетике, а особенно выполнение договоренностей с нашими партнерами. Обязательно обеспечим 100% средств на импорт газа. Я хочу поблагодарить каждую страну, каждого лидера, которые уже помогают. Наиболее содержательные договоренности есть у нас с Норвегией, и работаем по деталям с другими европейскими странами. Рассчитываем на поддержку Евросоюза, и на неделе по этому поводу будут переговоры", – сказал президент.

Также Зеленский ожидает отчета министра энергетики Украины Светланы Гринчук по итогам встреч с представителями стран "семерки". Глава государства подчеркнул важность того, чтобы объявленная на этой неделе поддержка украинской энергетики после российских атак имела максимально практический и содержательный характер.

