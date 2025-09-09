Бесплатного жилья больше не будет: в стране ЕС начали отказывать беженцам из Украины

Ситуация с расселением украинских граждан, получивших приют в Нидерландах, приобретает критический характер – людям все чаще отказывают в предоставлении жилья. Среди вариантов решения проблемы власти рассматривают возможность переложить оплату аренды на самих украинцев.

Об этом сообщает NOS. Официально в Нидерландах есть более 97 тыс. единиц муниципального жилья, но они почти все заняты – по данным Евростата, по состоянию на июнь страна приняла уже более 125 тыс. человек, которые покинули Украину в связи с российской агрессией.

В чем проблема

В Ассоциации муниципалитетов Нидерландов (VNG) назвали это "очень критической ситуацией" и призвали правительство принять меры – разработать долгосрочный план выхода из кризиса и выделить дополнительное финансирование. По подсчетам организации, еженедельно в страну прибывают около 300 граждан Украины.

"Это преимущественно женщины и дети, но среди них есть и мужчины, которые знают, что здесь есть работа", – объясняет советник по вопросам убежища в Утрехте Рейчел Стрифленд. Она считает, что жилье для мужчин должны оплачивать предприятия, на которые те устраиваются.

Недавно этот город также столкнулся с проблемами – здесь впервые отказали украинским беженцам в предоставлении жилья. Кроме того, из-за нехватки финансирования в ближайшее время здесь могут начать закрывать приюты.

"Мы не имеем представления, что делать дальше", – признается Стрифленд.

Местное законодательство запрещает муниципалитетам отказывать украинцам, которые просят убежище. Но иногда это все же происходит, поэтому некоторые граждане, которые получили отказ от муниципалитета Хет-Хогеланда, выиграли иск против города. Сейчас суд рассматривает апелляцию местных властей.

Что делать?

В Министерстве по вопросам убежища и миграции признали, что проблема действительно существует. Там заверили, что уже работают над решением вопроса по размещению украинских беженцев.

Среди вариантов, которые обсуждаются – возможность самостоятельной оплаты аренды жилья украинцами. В долгосрочной перспективе правительство Нидерландов может переложить эти расходы на работающих беженцев – частично или даже полностью. Сейчас это оплачивают муниципалитеты.

"Они могут попробовать Германию, Польшу или другую страну. Но в Нидерландах ситуация зашла в тупик", – говорит советник муниципалитета Дордрехта Вим ван дер Круйфф.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Германия готовит новые правила для украинских беженцев. В частности, граждане которые прибудут после 1 апреля 2026 года будут получать на 100 евро (4 810 грн) меньше. Отмечается, что украинцам также ограничат доступ к медицинскому страхованию и создадут сложные условия интеграции.

