Банковские мошенники активизировались в Украине: какие схемы используют злоумышленники и как уберечься

В Украине мошенники активно используют телефонное мошенничество и фишинг, чтобы выманить конфиденциальные банковские данные граждан. Лучшая защита – никогда не сообщать CVV-коды, одноразовые пароли и сразу обращаться в банк в случае подозрительных действий.

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Об этом сообщило Министерство юстиции Украины. Наиболее распространенными методами мошенничества телефонные звонки от псевдоработников банка и фишинговые атаки.

Основные схемы мошенничества

телефонное мошенничество;

Мошенники звонят по телефону, представляясь работниками банка. Они рассказывают о якобы проблемах с вашей картой или счетом и требуют срочно предоставить конфиденциальную информацию: CVV-код, одноразовый пароль с SMS или даже логин и пароль к интернет-банкингу. Часто такие звонки сопровождаются давлением или устрашением, чтобы жертва не успела обдумать ситуацию.

фишинг.

Мошенники посылают поддельные электронные письма, сообщения в мессенджерах или SMS, имитирующие официальные сообщения банков или других финансовых учреждений. В таких сообщениях содержатся ссылки на фальшивые вебсайты, которые внешне выглядят как подлинные. На этих сайтах у пользователей запрашивают банковские данные или предлагают "проверить счет", что на самом деле завершается воровством информации.

Как защитить себя от мошенников

Чтобы избежать финансовых потерь из-за мошенничества, следует придерживаться простых, но действенных правил. А именно:

никогда не разглашайте CVV-код или одноразовые пароли: банковские работники не имеют права запрашивать такие данные по телефону или через сообщения;

банковские работники не имеют права запрашивать такие данные по телефону или через сообщения; проверяйте сайты, на которых вводите платежную информацию: настоящий сайт банка всегда имеет официальный домен. Если вы перенаправляетесь по ссылке, убедитесь, что она не выглядит подозрительно (например, лишние символы или ошибки в названии);

настоящий сайт банка всегда имеет официальный домен. Если вы перенаправляетесь по ссылке, убедитесь, что она не выглядит подозрительно (например, лишние символы или ошибки в названии); игнорируйте подозрительные сообщения: если письмо или SMS выглядят сомнительно (например, содержат грамматические ошибки, подозрительную терминологию или вызывают панику), не открывайте прилагаемые ссылки;

если письмо или SMS выглядят сомнительно (например, содержат грамматические ошибки, подозрительную терминологию или вызывают панику), не открывайте прилагаемые ссылки; будьте осторожны со звонками: если вам звонят из якобы банка, лучше завершить разговор и самостоятельно позвонить в учреждение по официальному номеру, указанному на вашей карте.

Что делать, если вы раскрыли свои данные

срочно позвоните в банк: немедленно обратитесь за номером, указанным на обороте вашей карты, и сообщите о ситуации, требуйте блокировки счета или средств;

немедленно обратитесь за номером, указанным на обороте вашей карты, и сообщите о ситуации, требуйте блокировки счета или средств; блокируйте подозрительные транзакции: если уже были списаны деньги, попросите банк заблокировать несанкционированные операции;

если уже были списаны деньги, попросите банк заблокировать несанкционированные операции; обратитесь в киберполицию: заполните форму обратной связи на сайте киберполиции или позвоните по телефону 0 800 505 170;

заполните форму обратной связи на сайте киберполиции или позвоните по телефону 0 800 505 170; следите за своими счетами: проверяйте историю сделок в своем интернет-банкинге. Если заметили подозрительные действия, сообщите об этом в банк.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине мошенники под видом государственной программы "Зимняя е Поддержка" ("тысяча Зеленского") похищают данные и средства граждан. Так, у одного из украинцев было выманено 71 000 грн.

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