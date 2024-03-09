Банковские карты украинцев массово блокируют без предупреждения: названы случаи

В Украине банки массово блокируют карты без предупреждения. Клиент замечает, что доступ к его счету ограничен, уже после блокировки.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Заблокировать карточку могут даже за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, невыполненного судебного решения, просроченных штрафов и т. п.) или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств.

Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью;

получение большой суммы на карточку и ее вывод наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн;

транзакции на сумму 400 тыс. грн и более.

Счета украинцев блокируют: как наказывают за криптовалюту

Мошенники крадут деньги украинцев и сразу же покупают криптовалюту. Действует налаженная схема: с карты жертвы деньги переводят сразу на счет того украинца, который продает криптовалюту. Он, ничего не подозревая, продает, например, часть своего биткоина. Получает на карту гривню. Однако потом его счет блокирует банк.

"Я продал криптовалюту на 10 тыс. грн. Я не успел потратить деньги, а мой счет заблокировали якобы за мошеннические действия. Я обратился в ПриватБанк, а мне теперь говорят, что нужно либо решение суда, либо чтобы я вернул деньги жертве", – пожаловался один из украинцев. Таких историй – сотни. Банки при этом руководствуются действующими правилами.

ПриватБанк, как и любое другое финансовое учреждение, реагирует на жалобы о том, что с помощью его карты совершаются мошеннические переводы. Если при проверке оказывается, что действительно жертва схемы переводила на счет в банке деньги, такой счет заморозят. Зная это, мошенники пользуются чужими счетами, собственники которых думают, что они принимают участие не в отмывании средств, полученных преступным путем, а всего лишь продают свою криптовалюту.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за последние несколько лет банковское золото подорожало больше, чем доллар или даже биткоин. Так, если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го, такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!