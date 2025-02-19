Банки в России больше не для людей: силовики получат право замораживать какие-либо счета

В России планируют разрешить следователям блокировать счета граждан без судебного решения, что существенно ограничит финансовую свободу. Если суд не подтвердит арест в течение 10 дней, банк обязан разблокировать средства, но за это время человек может лишиться доступа к своим финансам.

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Об этом пишут росСМИ. Законопроект, инициированный Министерством внутренних дел (МВД), уже получил одобрение правительственной комиссии, хотя вызвал ожесточенные дискуссии среди чиновников.

Согласно инициативе, в Уголовно-процессуальном кодексе России появится новая статья 115.2, которая даст следователям и дознавателям право во внесудебном порядке блокировать финансовые операции граждан. Это решение объясняют необходимостью борьбы с мошенничеством, финансовыми преступлениями и интернет-аферами. Основные положения законопроекта предусматривают, что:

следователи (с согласия руководителя) или дознаватели (с согласия прокурора) смогут обращаться в банки с запросом о блокировании счетов;

(с согласия руководителя) или (с согласия прокурора) смогут обращаться в банки блокировка будет распространяться на банковские счета, депозиты, электронные кошельки и авансовые платежи за услуги связи;

для ограничения сделок будет достаточно абонентского номера, номера платежной карты или договора – не обязательно знать полные реквизиты счета;

– не обязательно знать полные реквизиты счета; приостановка финансовых операций может продолжаться до 10 дней , после чего следователи могут обратиться в суд с требованием ареста средств;

, после чего следователи могут обратиться в суд если суд не подтвердит арест, банк обязан разблокировать счет.

Чтобы реализовать новые полномочия, правительство планирует внести изменения в закон "О банках и банковской деятельности", разрешив следователям и дознавателям получать доступ к банковской тайне без решения суда. В настоящее время такую информацию могут получать только Центробанк и Агентство по страхованию вкладов.

Если закон будет принят, российские правоохранители смогут беспрепятственно получать финансовые данные любого гражданина и замораживать его средства. Если следователь или дознаватель принимает решение о блокировке счета, владелец теряет доступ к своим средствам. Он не сможет:

тратить деньги или проводить финансовые операции;

или проводить финансовые операции; снимать наличные деньги в банкоматах;

в банкоматах; переводить средства на другие счета или закрывать депозит.

Ограничения могут затронуть только ту сумму, которая была зачислена во время якобы преступных действий, но сам владелец счета не сможет доказать свою невиновность, пока дело не дойдет до суда. Ожидается, что новый закон вступит в силу 1 сентября 2025 года. Если это произойдет, стражи порядка получат еще больше контроля над финансовыми операциями граждан.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после переговоров в Саудовской Аравии в России снизился курс рубля. Также пошла вниз стоимость акций большинства российских компаний – при том, что в течение последней недели они показывали рост. Падение же задело ведущие компании страны в разных секторах экономики.

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