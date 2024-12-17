Банки Украины переписали ставки по депозитам: на какие проценты рассчитывать в 2025 году

В Украине ставки по депозитам для населения в ноябре 2024 года снизились до 9,6% годовых, а в 2025 году будут оставаться в пределах 9,5-13%. Повышение военного сбора с 1 января снизит реальную доходность вкладов, стимулируя переход вкладчиков к долгосрочным депозитам.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ). В конце 2024 г. ставки по депозитам начали снижаться, что заставляет граждан тщательно взвешивать решение о хранении средств в банках.

Динамика ставок по депозитам

Средняя ставка по новым депозитам для физических лиц в гривне в ноябре 2024 года снизилась до 9,6% годовых, по сравнению с 10,5% в октябре. Ставки по валютным депозитам остаются почти неизменными и составляют около 1% годовых. Корпоративный сектор также претерпел снижение:

гривневые депозиты бизнеса – 8,4% годовых (на 0,3 процентных пункта ниже, чем в октябре);

(на 0,3 процентных пункта ниже, чем в октябре); валютные депозиты – 0,8% годовых.

Эксперты считают, что снижение ставок является результатом общей экономической ситуации, включая умеренную стабилизацию финансового рынка. По данным финансовых экспертов, в 2025 году ставки по депозитам останутся в пределах:

9,5-13% годовых для гривневых вкладов , в зависимости от срока;

, в зависимости от срока; самые высокие ставки получат долгосрочные депозиты (1 год и более) – до 16% годовых по акционным программам.

Ожидание для разных сроков депозитов в начале 2025:

ультракороткие вклады (3-6 месяцев) – 9,5% годовых .

. вклады средней продолжительности (9 месяцев - 1 год) - 11% годовых .

. долгосрочные вклады (от 1 до 2,5 лет) – 13% годовых.

В то же время, банки продолжат привлекать клиентов с помощью бонусных предложений. К примеру, дополнительные 0,5–1% к ставке для крупных сумм, удобным условиям досрочного расторжения или акционным депозитам к праздникам.

Как изменится доходность из-за налогов

С 1 января 2025 года военный сбор по депозитам вырастет с 1,5% до 5%, что повысит общую налоговую нагрузку до 23% (вместе с НДФЛ). Это почти четверть начисленных процентов, что существенно снизит чистую доходность вкладов. Пример чистой прибыли для депозита на 1 год:

При ставке 16% годовых после вычета налогов клиент получит около 12,3% годовых, что составит реальную прибыль в пределах 3-4% с учетом инфляции.

Банкиры прогнозируют, что рост налогов снизит популярность краткосрочных вкладов, поскольку они не позволяют эффективно оградить сбережения от инфляции. Однако долгосрочные депозиты станут более привлекательными для клиентов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения. То есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривны.

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