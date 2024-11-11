Украинцам рассказали, во что лучше вкладывать деньги: стоит ли скупать доллары

Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения. То есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

Видео дня

Об этом рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, передает DOU. Он объяснил: хранение наличности подвергает деньги и другим рискам, из-за чего владедец может остаться совсем без средств. Речь идет, в частности, о:

краже;

пожаре и т.д.

"Я не понимаю, почему украинцы все еще покупают валюту и просто хранят ее дома, сверх суммы "заначки на форс-мажор". Таким образом они теряют стоимость этих средств из-за инфляции, подвергаются дополнительным рискам, таким как кражи, пожары, обстрелы и т.п.", – сказал Гайдай.

Он подчеркнул: купить ОВГЗ "должно быть не менее привлекательным вариантом", чем купить евро или доллары и "засунуть их под подушку". Также выгоду, по его словам, можно получить, если "положить деньги на депозит".

Кроме того, отметил Гайдай, сейчас "хорошее время и для бизнес-инвестиций". Ведь в отдельных отраслях можно рассчитывать на большую прибыльность, чем от консервативных депозитов или ОВГЗ.

А вот в недвижимость инвестировать эксперт не советует. Причина – неоправданно большие риски.

"Во что бы я не вкладывался сейчас точно, так это в дополнительные бетонометры для получения дохода. Уровень риска и неопределенности слишком высок при нынешней доходности", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после обмена валюты, в т. ч. долларов, украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" Т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Впрочем, на это отводится всего 15 минут после совершения операции, а кроме того, необходимо наличие документа, подтверждающего обмен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!