Банки переписали проценты по депозитам: сколько теперь могут заработать украинцы

Банки Украины в апреле 2025 года несколько повысили ставки по депозитам в гривне. Ставки в среднем выросли на 1-1,5 процентного пункта (п.п.). Самыми выгодными остаются вклады на 6-9 месяцев – в среднем они приносят 13,5-14,5%. То есть, за полгода 10 тыс. грн на таком депозите принесут вкладчику около 560 грн "чистыми" (после уплаты всех налогов).

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По вкладам с другими сроками ставки несколько ниже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев, в целом средние показатели такие:

по ультракоротким вкладам ( 3-6 мес. ) – 13-13,5% годовых;

) – 13-13,5% годовых; по вкладам от 6 мес. до 9 мес. – 13,5-14,5% годовых;

– 13,5-14,5% годовых; сроком 9-12 мес. – 13-13,5% годовых;

– 13-13,5% годовых; от 1 года – 13-13,5% годовых.

"Понимаем, что 13% годовых для вклада сроком на 3 месяца – это совокупно 3,25% от размещенной суммы (т.е. 13% нужно разделить на 12 месяцев и умножить на продолжительность вклада). А если вычесть 23% налогов с начисленных процентов, то чистый доход уменьшается почти на четверть. Таким образом, при размещении, например, 10 тыс. грн сроком на 3 месяца гражданин получит чистый доход в среднем 250 грн, что будет вполне соразмерным уровню инфляции в ближайшие 3 месяца (около 4,5-6%)", – отметил Замотаев.

Банкир также рассчитал ожидаемую доходность по всем типам вкладов. Согласно его подсчетам, депозиты на 10 тыс. грн, открытые весной-2025, принесут такую прибыль:

При размещении этой суммы сроком на 3 мес. под 13% годовых (месячная ставка – 1,08%, совокупная ставка за период вклада – 3,25%) доход за полный срок размещения депозита составит 325 грн. С учетом налоговых взысканий (74,75 грн) чистый доход составит 250,25 грн .

под 13% годовых (месячная ставка – 1,08%, совокупная ставка за период вклада – 3,25%) доход за полный срок размещения депозита составит 325 грн. С учетом налоговых взысканий (74,75 грн) . При размещении 10 тыс. грн на 6 мес. под 14,5% годовых (месячная ставка – 1,21%, совокупная ставка за период вклада – 7,25%) сумма дохода за полный срок составит 725 грн. С учетом налоговых взысканий (166,75 грн) чистый доход – 558,25 грн .

под 14,5% годовых (месячная ставка – 1,21%, совокупная ставка за период вклада – 7,25%) сумма дохода за полный срок составит 725 грн. С учетом налоговых взысканий (166,75 грн) чистый доход – . Депозит с такой же суммой на 9 мес. под 14,5% (месячная ставка – 1,21%, совокупная ставка за период вклада – 10,875%) принесет доход 1087,5 грн. С учетом налоговых отчислений (250,13 грн) чистая прибыль составит 837,3 грн .

под 14,5% (месячная ставка – 1,21%, совокупная ставка за период вклада – 10,875%) принесет доход 1087,5 грн. С учетом налоговых отчислений (250,13 грн) чистая прибыль составит . Размещение 10 тыс. грн на 1 год под 13,5% годовых (месячная ставка – 1,12%, ставка за период вклада – 13,5%) доход за полный срок составит 1350 грн. С учетом налоговых взысканий (310,5 грн) "чистыми" получится 1039,5 грн.

Банкир отметил, что в ближайшие трим месяца наиболее выгодными для вкладчиков будут оставаться депозиты сроком от 6 мес. до 9 мес. При этом банки могут предлагать бонусные предложения для новых клиентов, что может прибавлять в среднем от 0,5 до 1,5 п.п. к доходности вклада.

"Очевидно, чем длиннее по сроку вклад и чем больше размещенная сумма, тем больше уровень дохода. Смоделируем: разместив в банке те же 10 тыс. грн сроком на 6 мес. под максимальную процентную ставку в 16% годовых (с учетом возможного стартового бонуса в 1,5 п.п.), гражданин может рассчитывать на доход в размере 8% от суммы вклада (800 грн), а "чистыми" он получит 616 грн", – подсчитал эксперт.

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