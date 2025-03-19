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Депозит в наследство: кто может получить, какие документы нужны и что будет с налогами

Ксения Капустинская
Личные финансы
3 минуты
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Что делать с депозитом при получении наследства

Украинцы из-за трагедий полномасштабной войны все чаще сталкиваются с необходимостью получить деньги с депозитов погибших и умерших родственников. Главные правила и нормы этого процесса объяснила представительница Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВЛ) Елена Ракарчук.

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Депозит как наследство: как узнать о вкладе и определить получателя

  • При наследовании по закону наследники могут не знать, имел ли умерший депозиты или открытые счета в банках и каких именно. Найти эти данные помогает нотариус, услугами которого пользуются наследники при открытии наследственного дела – он обращается в финучреждения и Фонд гарантирования с запросами.
  • У украинцев при жизни есть два варианта заранее распорядиться своим депозитом и четко указать будущего владельца – составить завещание или распоряжение банка.
  • Если ни одного из этих документов нет, вклад наследуется на общих основаниях: сначала дети, один из супругов, родители, затем – родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дед и так далее.
  • Каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследование не только в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, но и когда они отстранены от права на наследование, не приняли наследство или отказались от его принятия.

Обратите внимание! Если речь идет о наследовании депозита, выплатить должны не только его тело, но и начисленные проценты.

Куда обращаться за вкладом умершего родственника?

  • Полная процедура наследования средств в банке занимает от двух до четырех недель.
  • Потребуется пройти следующие этапы:
    • банк получает запрос от нотариуса о наличии денежных средств на счетах;
    • на основании полученной информации от банка нотариус готовит свидетельство о праве на наследство;
    • наследник с этим свидетельством обращается в банк;
    • банк открывает счет наследнику и переводит на него средства;
    • если наследник не желает открывать счет в банке, средства могут быть выданы наличными в кассе.
  • Если вклад был размещен в банке, который на момент получения свидетельства о праве на наследство признан неплатежеспособным, для получения денег нужно в письменном виде обратиться в Фонд гарантирования вкладов физических лиц и подать заявление, к которому прилагаются:
    • заверенная личной подписью наследника копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность наследника вкладчика и может быть использован на территории Украины для совершения сделок, с информацией о фамилии, имени, отчестве (при наличии), серии (при наличии), номере, наименовании или коде выдавшего документ;
    • заверенная личной подписью наследника копия идентификационного кода;
    • нотариально заверенная копия документа, дающего право на получение возмещения на правах наследства.

Выплата денег: какие документы нужны

  • Для фактического получения средств наследнику необходимо обратиться в отделение банка со следующими документами:
    • паспорт;
    • РНОКПП (идентификационный код);
    • оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о смерти лица;
    • оригинал свидетельства о праве на наследство, удостоверенный нотариально или соответствующим решением суда;
  • В свидетельстве о праве на наследство должны быть указаны: номер вкладного счета, название банка, ФИО наследника/наследников, дата составления завещания.

Придется заплатить налоги: о чем важно помнить

  • Наследство облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставкам 0%, 5% или 18%: 0% –  для наследников первой степени родства и второй степени родства (с 2017 года), 5% – для других наследников-резидентов Украины, 18% – если наследодатель или наследник является нерезидентом.
  • Также наследники, за исключением тех, кто получил наследство по нулевой ставке налога, должны уплатить военный сбор 5%.
  • Наследники, получившие наследство, облагаемое налогом по ставкам 5% и 18% НДФЛ, обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах и включить в нее суммы такого дохода.
  • Проценты по депозиту подлежат налогообложению независимо от степени родства, поскольку это пассивный доход физического лица – банк как налоговый агент уплатит 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, годовую декларацию подавать не нужно.

Что будет, если не обратиться за депозитом?

  • Банк без обращения нотариуса может некоторое время не знать о факте смерти клиента – информация о вкладчиках чаще всего не обновляется без причины. Периодическую идентификацию проводят в соответствии со степенью рисковости: при высокой – не реже 1 раза в год, средней – раза в три года, при отсутствии рисков – одного раза в 5 лет.
  • Когда после окончания срока депозита вкладчик не обращается в банк за своими деньгами, банк обычно автоматически продлевает действие договора на новый срок;
  • Если банк становится известен факт смерти клиента, его счета в банке блокируются до момента обращения наследника, а любые другие операции, кроме выдачи средств наследнику, запрещены.

Как сообщал OBOZ.UA, также наследники умершего пенсионера имеют право на невыплаченную пенсию и пособие на погребение. Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины в течение шести месяцев с момента открытия наследства.

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