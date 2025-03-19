Депозит в наследство: кто может получить, какие документы нужны и что будет с налогами
Украинцы из-за трагедий полномасштабной войны все чаще сталкиваются с необходимостью получить деньги с депозитов погибших и умерших родственников. Главные правила и нормы этого процесса объяснила представительница Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВЛ) Елена Ракарчук.
Куда обращаться за вкладом умершего родственника?
- Полная процедура наследования средств в банке занимает от двух до четырех недель.
- Потребуется пройти следующие этапы:
- банк получает запрос от нотариуса о наличии денежных средств на счетах;
- на основании полученной информации от банка нотариус готовит свидетельство о праве на наследство;
- наследник с этим свидетельством обращается в банк;
- банк открывает счет наследнику и переводит на него средства;
- если наследник не желает открывать счет в банке, средства могут быть выданы наличными в кассе.
- Если вклад был размещен в банке, который на момент получения свидетельства о праве на наследство признан неплатежеспособным, для получения денег нужно в письменном виде обратиться в Фонд гарантирования вкладов физических лиц и подать заявление, к которому прилагаются:
- заверенная личной подписью наследника копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность наследника вкладчика и может быть использован на территории Украины для совершения сделок, с информацией о фамилии, имени, отчестве (при наличии), серии (при наличии), номере, наименовании или коде выдавшего документ;
- заверенная личной подписью наследника копия идентификационного кода;
- нотариально заверенная копия документа, дающего право на получение возмещения на правах наследства.
Выплата денег: какие документы нужны
- Для фактического получения средств наследнику необходимо обратиться в отделение банка со следующими документами:
- паспорт;
- РНОКПП (идентификационный код);
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о смерти лица;
- оригинал свидетельства о праве на наследство, удостоверенный нотариально или соответствующим решением суда;
- В свидетельстве о праве на наследство должны быть указаны: номер вкладного счета, название банка, ФИО наследника/наследников, дата составления завещания.
Придется заплатить налоги: о чем важно помнить
- Наследство облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставкам 0%, 5% или 18%: 0% – для наследников первой степени родства и второй степени родства (с 2017 года), 5% – для других наследников-резидентов Украины, 18% – если наследодатель или наследник является нерезидентом.
- Также наследники, за исключением тех, кто получил наследство по нулевой ставке налога, должны уплатить военный сбор 5%.
- Наследники, получившие наследство, облагаемое налогом по ставкам 5% и 18% НДФЛ, обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах и включить в нее суммы такого дохода.
- Проценты по депозиту подлежат налогообложению независимо от степени родства, поскольку это пассивный доход физического лица – банк как налоговый агент уплатит 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, годовую декларацию подавать не нужно.
Что будет, если не обратиться за депозитом?
- Банк без обращения нотариуса может некоторое время не знать о факте смерти клиента – информация о вкладчиках чаще всего не обновляется без причины. Периодическую идентификацию проводят в соответствии со степенью рисковости: при высокой – не реже 1 раза в год, средней – раза в три года, при отсутствии рисков – одного раза в 5 лет.
- Когда после окончания срока депозита вкладчик не обращается в банк за своими деньгами, банк обычно автоматически продлевает действие договора на новый срок;
- Если банк становится известен факт смерти клиента, его счета в банке блокируются до момента обращения наследника, а любые другие операции, кроме выдачи средств наследнику, запрещены.
Как сообщал OBOZ.UA, также наследники умершего пенсионера имеют право на невыплаченную пенсию и пособие на погребение. Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины в течение шести месяцев с момента открытия наследства.
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