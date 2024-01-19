Банки мгновенно и без предупреждения блокируют счета из-за одного перевода: что нельзя делать 

В Украине банки блокируют счета украинцев после перевода при продаже криптовалюты. Если покупать "монеты" у простых пользователей, есть высокий риск блокирования счета.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Мошенники крадут деньги украинцев и сразу же покупают криптовалюту. Действует налаженная схема: с карты жертвы деньги переводят сразу на счет того украинца, который продает криптовалюту. Он, ничего не подозревая, продает, например, часть своего биткоина. Получает на карту гривню. Однако потом его счет блокирует банк.

"Я продал криптовалюту на 10 тыс. грн. Я не успел потратить деньги, а мой счет заблокировали якобы за мошеннические действия. Я обратился в ПриватБанк, а мне теперь говорят, что нужно либо решение суда, либо чтобы я вернул деньги жертве", – пожаловался один из украинцев. Таких историй – сотни. Банки при этом руководствуются действующими правилами.

ПриватБанк, как и любое другое финансовое учреждение, реагирует на жалобы о том, что с помощью его карты совершаются мошеннические переводы. Если при проверке оказывается, что действительно жертва схемы переводила на счет в банке деньги, такой счет заморозят. Зная это, мошенники пользуются чужими счетами, собственники которых думают, что они принимают участие не в отмывании средств, полученных преступным путем, а всего лишь продают свою криптовалюту.

В "Привате" поясняют: никаких особых требований нет, и новые правила не вводили. Однако закон обязывает проводить финансовый мониторинг, реагировать на подозрения в нарушении законов.

"В условиях курса Украины на европейскую интеграцию требования финмониторинга и дальше будут усиливаться, если мы как общество стремимся стать частью цивилизованного демократического мира", – рассказывает Роман Корнилюк, д.э.н., финансовый аналитик YouControl.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 года принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, поэтому считает, что ставка 3,5% незаконная.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!