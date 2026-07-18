Банки блокируют карты украинцев: из-за каких переводов возникнут проблемы

Украинские банки имеют право блокировать счета клиентов в случае обнаружения подозрительных операций. При этом в большинстве случаев финансовое учреждение не будет сообщать, по какой причине было принято такое решение.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Обычно официальная причина закрытия счетов – "неприемлемо высокий риск" сотрудничества с клиентом. То есть если у банка есть подозрения, что клиент через счет отмывает деньги, получает теневой доход, нарушает условия договора, то он обязан отреагировать. Иногда такая реакция предполагает обращение с просьбой объяснить переводы, предоставить документы. Но также банк может без предупреждения просто расторгнуть договор и закрыть счета.

Деньги, которые будут находиться на счете на момент расторжения договора,переведут на счет в другом банке, который должен указать уже бывший клиент.

И хотя банки подчеркивают, что имеют право расторгать договоры с клиентами, судебная практика доказывает, что это не всегда законно. Расторгнуть договор из-за неприемлемо высокого риска действительно можно, но такое действие должно быть аргументировано. Например, Железнодорожный районный суд Львова по делу № 462/5651/25 отказал клиенту "Универсал Банка", который требовал восстановить его счет.

Представители банка, чтобы доказать свои аргументы, предоставили суду информацию, которая заставила закрыть счет клиента. Так, за полтора месяца он:

пополнил счет на 61,6 тыс. грн через кассу;

получил 16,9 тыс. грн с четырёх разных счетов;

отправил 23,5 тыс. грн 16 различным получателям;

34,6 тыс. грн потратил в торгово-сервисной сети;

10,8 тыс. грн перечислил индивидуальным предпринимателям.

Главное же – в банк поступило письмо от Государственной службы финансового мониторинга, которая признала операции этого клиента подозрительными (после чего банк и принял решение закрыть счет). Стоит отметить: если бы подобные переводы клиент осуществлял со счета ФЛП, вероятность того, что Госфинмониторинг или банк сочли бы их подозрительными, была бы значительно меньше.

Когда клиент открывает счет, он заполняет анкету, подписывает договор и сообщает, как именно он будет использовать этот счет. Нарушение этих условий также может стать причиной закрытия счета.

В некоторых случаях банк блокирует счет клиента в интересах самого клиента. Например, несколько недель назад Святошинский районный суд Киева отказал адвокату Никите Попову, который официально действовал в интересах клиента Ощадбанка. Как говорится в материалах дела № 759/1791/26, счет и карты истца заблокированы службой безопасности АО "Ощадбанк" из соображений безопасности в связи с тем, что якобы дальнейшее пользование банковскими услугами может нанести ущерб клиенту.

Адвокат предоставил в банк доверенность, заверенную Гилиной Ларисой Анатольевной в качестве временно исполняющей обязанности нотариуса Сердюкова Дениса Викторовича Неклиновского нотариального округа Ростовской области Российской Федерации.

Однако "Ощадбанк" получил письмо от СБУ, в котором сообщалось, что "нотариус Гилина Л.А. по указанию государственных учреждений страны-агрессора РФ оформляла доверенности якобы от граждан Украины, находящихся на временно оккупированной территории (без их фактического согласия и присутствия у нотариусов), с представлением их интересов на территории Украины, в том числе в банковских учреждениях, с целью получения средств".

Как ранее писал OBOZ.UA, Франковский районный суд Львова отказал ПриватБанку в взыскании задолженности с клиентки и частично удовлетворил её встречный иск. Суд обязалбанк аннулировать кредитный долг в размере 142,7 тыс. грн, возникший в результате действий мошенников, вернуть списанные средства и выплатить женщине компенсацию за моральныйущерб в размере 20 тыс. грн.

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