Евросоюз на неопределенный срок заморозил российские активы: какие последствия для Украины

В пятницу, 12 декабря, Европейский Союз согласился на неопределенный срок заморозить активы российского центрального банка, хранящиеся в Европе. Таким образом в ЕС устранили значительное препятствие для использования этих средств для помощи Украине в защите от России.

Об этом пишет Reuters. Евросоюз хочет продолжать поддержку Украины, которая продолжает давать отпор российской агрессии, поскольку рассматривает вторжение России как угрозу собственной безопасности. Для этого страны-члены ЕС стремятся задействовать некоторые российские суверенные активы, которые они заморозили после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

О чем договорились в ЕС

Первым большим шагом, о котором правительства стран ЕС договорились в пятницу, является замораживание российских суверенных активов на сумму 210 млрд евро на необходимый срок вместо того, чтобы каждые шесть месяцев голосовать за продление замораживания активов.

Это устраняет риск того, что Венгрия и Словакия, которые имеют лучшие отношения с Москвой, чем другие страны ЕС, могут отказаться продлевать заморозку в какой-то момент, заставив ЕС вернуть деньги России.

Бессрочное замораживание активов имеет целью убедить Бельгию поддержать план ЕС по использованию этих российских средств для предоставления Украине кредита в размере до 165 миллиардов евро. Они необходимы для покрытия военных и гражданских бюджетных потребностей Киева в 2026 и 2027 годах.

Займ будет возвращен Украиной только тогда, когда Россия выплатит Киеву компенсацию за военные убытки, что фактически делает займ грантом, который предшествует будущим репарационным выплатам РФ.

Этот шаг – мощный сигнал как для РФ, так и для Украины

Президент Европейского совета Антониу Кошта написал: на октябрьском заседании Евросовета лидеры ЕС обязались заморозить российские активы до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует нанесенный ущерб.

"Сегодня мы выполнили это обязательство. Следующий шаг: обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы", – отметил он.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение Европейского совета. Таким образом ЕС посылает России четкий сигнал: пока будет продолжаться эта жестокая агрессивная война, расходы РФ будут продолжать расти.

"Это мощный сигнал Украине: мы хотим убедиться, что наш храбрый сосед станет еще сильнее на поле боя и за столом переговоров", – добавила фон дер Ляйен.

Что будет дальше

Лидеры ЕС должны встретиться 18 декабря, чтобы окончательно согласовать детали репарационного займа и решить другие вопросы. Среди них – гарантии от всех правительств ЕС для Бельгии, что она не останется одна со счетом, если потенциальный иск Москвы окажется успешным.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в понедельник. Позже к ним присоединятся другие лидеры Европы, ЕС и НАТО, сообщило немецкое правительство.

В Германии не видят альтернативы репарационному кредиту. ФРГ предоставит 50 миллиардов евро гарантий, сообщили европейские дипломатические источники.

Министр финансов Дании Стефани Лосе, страна которой председательствует в ЕС, заявила журналистам, что "некоторые беспокойства" все еще требуют решения, но "надеемся, что мы сможем подготовить почву для принятия решения на заседании Европейского совета на следующей неделе".

Европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что для Бельгии готовятся надежные гарантии.

Как сообщал OBOZ.UA, Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear. Регулятор связал это с "незаконными действиями" Euroclear.

Также поводом для подачи иска стало обсуждение Еврокомиссией вариантов использования активов ЦБ для финансирования Украины. В суде регулятор намерен добиваться взыскания убытков с бельгийского депозитария, однако конкретной суммы в сообщении не приводят.

