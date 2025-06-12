Европейская углеродная пошлина CBAM может уничтожить промышленную базу Украины, - Оринчак

Пограничная углеродная корректировка (CBAM), которую Европейский Союз официально позиционирует как инструмент климатической политики, в реальности приобретает черты экономического давления. Если механизм заработает для Украины в полном объеме, это может привести к многомиллиардным потерям, сокращению экспорта и подрыву интеграции с ЕС.

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Об этом заявила Ксения Оринчак, исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины.

"Идея CBAM с самого начала подавалась как часть "зеленой трансформации", направленной на сокращение глобальных выбросов. Но сейчас европейские чиновники прямо говорят: этот механизм также создан для защиты внутренних рынков и поддержки собственных производителей. Средства, поступающие в бюджет ЕС от продажи углеродных сертификатов, направляются на субсидии для собственной промышленности. То есть речь идет не только о климате, а о торговой конкуренции, где экология стала удобной ширмой", - пояснила Оринчак.

Она добавила, что Украина сейчас находится в крайне уязвимом положении, поэтому CBAM без исключений и адаптации может превратиться в барьер, который отбросит страну на годы назад в торгово-экономическом сотрудничестве с ЕС. "Это не просто статистика - это недополученные инвестиции, уничтоженные рабочие места и ослабленная промышленная база. Кроме того, CBAM может поставить под сомнение глубину нашей интеграции с ЕС. Если украинские компании потеряют доступ к европейскому рынку, им придется искать новые, менее выгодные направления. А экономическая интеграция - это прежде всего о торговле и инвестициях, а не только политические декларации", - отметила директор Ассоциации.

По ее словам, сейчас в Украине нет четкого видения, как адаптироваться к требованиям СВАМ. Бизнес не понимает, по каким правилам ему придется работать, и уже несет потери из-за этой неопределенности.

"Нам срочно нужно определить прозрачные правила игры и начать предметные переговоры с Евросоюзом. Необходимо добиваться или смягчения условий, или переноса сроков их введения. Один из вариантов - добиться исключения для Украины по статье 30/7 как для государства, находящегося в чрезвычайных обстоятельствах. Это решение было бы вполне логичным: оно позволит более гибко интегрировать Украину в европейскую экономику и продемонстрирует способность ЕС адаптировать свои правила к реальности", - подытожила Оринчак.

Ранее президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах также подчеркнул, что применение "углеродной пошлины" ЕС без адаптационного периода может принести катастрофические последствия для украинской экономики.