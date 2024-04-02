Этой зимой тепловая генерация работала больше для поддержки энергосистемы во время дефицита – DiXi Group

Во время этого отопительного сезона тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали работали больше часов, чтобы помочь энергосистеме в дефиците в ней.

Об этом заявила генеральный менеджер по организации консультативных услуг в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко.

"Из-за значительной потребности в регулировании при дефиците электроэнергии в текущем ОЗУ энергоблоки ТЭС/ТЭЦ суммарно работали больше часов, чем в предыдущих периодах", – сказала она.

Эксперт добавила, что это привело к уменьшению запасов угля, особенно в декабре-январе.

Лапенко отметила, что относительно теплая погода позволила пройти зиму стабильно, хотя зимой и был длительный период низких температур около 15 градусов мороза.

Она добавила, что этой зимой почти не было отключений электроэнергии, а если они и имели место, то в основном из-за повреждений, связанных с атаками или погодными условиями в декабре-январе.

"Несмотря на потерю более 17 ГВт установленной мощности, за 2 года полномасштабной войны в этом сезоне все потребители, как бытовые, так и промышленные, могли потреблять необходимые объемы электроэнергии", – подчеркнула Лапенко.

Ранее в НЭК "Укрэнерго" заявили, что этой зимой АЭС, ТЭС и ТЭЦ работали на максимуме. По словам директора по управлению ОЭС Украины, главного диспетчера компании Виталия Зайченко, тепловая и гидрогенерация приложили все усилия для восстановления после обстрелов генерирующего оборудования, чтобы у украинцев было достаточно электроэнергии этой зимой.

Накануне в ДТЭК заявили, что с начала 2024 года теплоэлектростанции компании нарастили отпуск электроэнергии на 6%.