Это системная проблема: предприниматели рассказали о трудностях из-за давления со стороны силовиков

Как государство может помочь бизнесу, который находит возможности работать и привлекать инвестиции во время полномасштабной войны, обсуждали во время 11-го круглого стола, организованного народной депутатом Украины, главой Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов Галиной Янченко.

Об этом сообщили СМИ. Мероприятие состоялось в Житомирской области с участием представителей Федерации работодателей Украины, Всеукраинской общественной организации "Ассоциация налогоплательщиков Украины" местных предпринимателей и адвокатов.

Как председатель Парламентской комиссии по защите инвесторов о некоторых проблемах слышу не впервые. Таможня, давление со стороны правоохранителей, "палки в колесах" при строительстве новых предприятий или вводе в эксплуатацию мощностей. Есть и новые трудности, с которыми сталкиваются предприниматели. Сразу несколько участников встречи рассказали о штрафах от налоговой из-за просрочки времени на возврат средств в страну – т.н. валютный контроль", – прокомментировала народная депутат.

Отдельное внимание во время круглого стола в Житомирской области уделили вопросу взаимоотношений бизнеса и силовых структур. Так, представитель Ливанской инвестиционной группы, которые в условиях войны смогли привлечь 15 млн дол. в новые предприятия в Киевской области, рассказали о конфликтной ситуации, которая возникла с их предприятиями непосредственно на Житомирщине.

"Мы надеемся, что такие способы давления на бизнес со стороны силовых структур Житомирской области выйдут в публичное поле. Проблема эта системная, она кроется в менталитете силовых структур и их отношении к бизнесу. Именно это нужно менять, потому что в противном случае бизнес просто перестанет существовать . От бизнеса зависит экономика, армия и сама страна", - подчеркнул Мерхеж Родриг, инвестор Ливанской группы.

Фактически каждый предприниматель сталкивается с определенными "трудностями" при взаимодействии с правоохранителями, – отметила адвокат в области уголовного права Ольга Гетманенко.

"Почти каждый предприниматель сталкивается с определенными "шорохами" при взаимодействии с правоохранителями. Этот вопрос может быть урегулирован на законодательном уровне, с помощью дополнительного контроля. Эту проблематику поддержал каждый, кто присутствовал сегодня на круглом столе", - говорит Гетманенко.

По итогам круглого стола, решено активно искать системное решение озвученных предпринимателями проблем.

"Одним из прозвучавших на круглом столе резонансных вопросов - это вопрос давления правоохранителей и прокуратуры на бизнес. Сегодня мы услышали показательный кейс. Я предлагаю народным депутатам из парламентской спецкомиссии по защите инвесторов взять это дело на рассмотрение и на наш личный парламентский контроль", – подытожила инициатор встречи Галина Янченко.