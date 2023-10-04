Предприятие из Киевщины начало экспортировать халяльную говядину в страны ближнего Востока

Мясоперерабатывающее предприятие в Киевской области смогло привлечь $15 млн ливано-иорданских инвестиций и переформатировать производство. Теперь оно экспортирует халяльную говядину в страны ближнего Востока. Речь идет об ООО "Мясоперерабатывающее предприятие "Агроторговый дом" из города Тараща в Киевской области, - сообщает РБК.

До полномасштабного вторжения России компания занималась экспортом в страны Ближнего Востока крупного рогатого скота живым весом. Однако из-за блокирования украинских портов работать так было невозможно. Поэтому решили сменить профиль и по выращиванию скота перешли к производству замороженных полуфабрикатов и их экспорту.

Видео дня

Настоящее расширение мощностей дополнительно открывает 300 новых рабочих мест, но главное — такой кейс свидетельствует о том, что, несмотря на войну, мир заинтересован вкладывать средства в Украину. Так считает Тарас Высоцкий, первый заместитель министра агрополитики:

"Мы хотим, чтобы те системы контроля, которые у нас работают, были признанными миром и продукция украинская приветствуется на международных рынках. Я уверен, что это процесс, который уже не остановить. Когда будут постоянно создаваться новые и новые украинские предприятия, которые станут символом качества".

Продукция ООО "МП Агроторговый дом" имеет сертификаты HACCP и HALAL. И высоко ценятся мусульманами, особенно теми, кто сейчас защищает Украину в рядах сил обороны. Об этом заявил председатель Меджлиса Крымскотатарского народа Рефат Чубаров:

"Для Крыма, для крымских татар это важно. Сейчас в украинской армии мы видим процесс кристаллизации украинской политической нации, когда этнические украинцы, евреи, узбеки, крымские татары, чеченцы, ингуши — все взяли оружие и защищают Украину. Очень много мусульман и они все равно со всеми мужественно защищают нашу страну. У них есть определенные пожелания по продуктам питания и здесь предприятие сделало очень мощный шаг".

На предприятии есть собственное поголовье крупного рогатого скота. Мясо телятины и говядины доступно как охлажденное, так и замороженное. Используются современные технологии обрушения, вакуумирования и шоковой заморозки при -38°С.